Paralympijské hry v Tokiu by mali mať rekordnú sledovanosť, televízne práva získalo až 150 staníc

Možno padne aj nový rekord

O medaily zabojuje aj 27 Slovákov

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Približne 4,25 miliardy ľudí by malo podľa odhadov Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) sledovať dianie na paralympijských hrách, ktoré sa už o dva dni naplno rozbehnú v hlavnom meste Japonska.Televízna spoločnosť NHK má v pláne odvysielať z Tokia 540 hodín prenosov. Je to o štyridsať hodín viac, ako bol doterajší rekord britskej televíznej stanice Channel 4, ktorá vysielala súťaže londýnskej paralympiády v roku 2012.Televízne práva na dramatické zápolenia o medaily v podaní zdravotne znevýhodnených športovcov z Tokia vlastní 150 televíznych staníc. Informoval o tom Slovenský paralympijský výbor na svojom webe.Ak sa odhady naplnia, pôjde o nový rekord, keďže predchádzajúce hry v Riu sledovalo v súčte 4,1 miliardy divákov."Pri väčšom množstve prenosov, ktoré budú k dispozícii, som presvedčený, že sa nám podarí prekonať rekord,“ uviedol marketingový riaditeľ IPC Alexis Schaefer, ktorý má na starosti aj televízne prenosové práva. Jeho slovám nahráva aj fakt, že IPC eviduje nových vysielacích partnerov z Afriky, Ázie aj Latinskej Ameriky. Premiérovo sa medzi vysielateľov pridali aj Taiwan a štátna televízia v Čile."Šírenie signálu z Hier je ešte dôležitejšie ako v minulosti, keďže diváci sa tentoraz do hľadísk športovísk nedostanú. Sme vďační všetkým, ktorí sú ochotní rozprávať krásne a dojímavé príbehy paralympionikov a inšpirovať ďalších ľudí,“ dodal Schaefer.Slovensko bude mať na PH 2020 v hre dovedna 27 športovcov. Pokúsia sa nadviazať na 11 medailí, ktoré Slováci vybojovali v brazílskom Riu de Janeiro 2016. Slávnostný ceremoniál je na programe v utorokjaponského času (13.00 h stredoeurópskeho), o deň neskôr sa už rozbehnú súťaže.Zo Slovákov, z ktorých je väčšina už v Tokiu, zasiahnu do bojov ako prví parastolní tenisti (Kánová, Riapoš Ludrovský , Trávniček, Mihálik), v druhý súťažný deň skočí do vody aj plavkyňa Tatiana Blattnerová a paracyklista Jozef Metelka sa predstaví na dráhe na velodróme v Izu v časovke na 1000 metrov. V tejto disciplíne si na PH 2016 v Riu vybojoval striebro, keď nestačil len na Brita Cundyho.