Dvadsať poschodí spoločne pešo po každom obede, turistické oddiely či psychoterapia online. Union prináša zamestnávateľom ocenenia a inšpiráciu

zdravých firiem si dokonca vypestovala obdivuhodný návyk chodiť 20 poschodí pešo v rámci návratu zo spoločných obedov. Iné spoločnosti zas svojich zamestnancov podporujú zľavami na športoviská, prísunom zdravého stravovania či stále potrebnou edukáciou.

16.2.2024 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa vyhodnotila už 14. ročník unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa aj tento rok zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v starostlivosti o svojich zamestnancov. Od roku 2010 sa do tejto prestížnej súťaže zapojilo 273 spoločností, odborná komisia hodnotí ich prístup k prevencii, výžive, podpore športu, ergonómii či starostlivosti o duševné zdravie."Starostlivosť o zdravie zamestnancov by mala mať pevné miesto v stratégiách všetkých spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť. Sme preto veľmi radi, že aj našou zásluhou počet aktivít, ktoré prospievajú well-beingu zamestnancov, narastá vo výrobných firmách, nevýrobných firmách i v stredných a menších spoločnostiach. Stále platí, že od čias pandémie badáme zvýšenú pozornosť venovanú duševnému zdraviu, potešujúci je aj nárast pohybových aktivít rôzneho druhu aj priamo na pracoviskách," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. V tejto súvislosti uvádza, že v dotazníkoch, ktoré firmy zapojené do súťaže vypĺňali, našiel aj nápadité riešenia. "Jedna z ,našich Projekt zdravotnej poisťovne Union sa teší aj z nového moderátora súťaže. Budúci lekár a známy influencer Victor Ibara má k prevencii blízko. "Starostlivosť o zdravie nemôže mať v práci prestávku. V dnešnej dobe trávia ľudia v zamestnaní veľa času, sú na nich kladené vysoké nároky a je dobré, že samotní zamestnávatelia zdravie ,svojich´ ľudí nepodceňujú," konštatuje Victor Ibara, ktorého projekt Unionu zaujal aj holistickým prístupom.V súťaži Zdravá firma roka už dávno nejde len o ergonomické pomôcky. Množstvo firiem ponúka viacero platených preventívnych prehliadok nad rámec, očné či kožné vyšetrenia na pracovisku, ale aj finančné príspevky na športové akcie rôzneho druhu. Potreby zamestnancov smerujú aj k zabezpečovaniu psychologickej intervencie, či už formou telefonického kontaktu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov alebo formou prednášok a osvety.Slávnostné odovzdávanie cien 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka sa uskutočnilo 15.2.2024 v bratislavskom hoteli Sheraton. Nový ročník súťaže bude spustený opäť v máji ako súčasť odbornej konferencie, ktorá sa v tomto ročníku sústredí najmä na podporu zdravia žien na pracovisku. "Nehovoríme len o pracujúcich matkách a ich návrate do zamestnania, ale o všetkých ženách, ich potrebách a podmienkach, aby mohli plne realizovať svoj potenciál v práci," naznačuje smerovanie súťaže Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje diskutovať aj o možnostiach skríningu priamo na pracoviskách. Záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie aj inšpiratívne tipy pre vytvorenie zdravšieho pracovného prostredia priamo na webstránke projektu Výhercovia 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka sú IBM International Services Centre s.r.o. IBM (nevýrobné firmy), KIA Motors Slovakia s.r.o. (výrobné firmy), Epic Games Slovakia, s.r.o. (malé firmy). Druhé miesto získala spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. (nevýrobné firmy), SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. (výrobné firmy) a MAIND, s.r.o. (malé firmy). Tretie miesto obsadila spoločnosť Dell s.r.o. (nevýrobné firmy), Miba Sinter Slovakia s.r.o. (výrobné firmy) a Aston ITM, spol. s r.o. (malé firmy).Informačný servis