Ukradol auto a zapadol s ním v poli. U muža so zákazom viesť motorové vozidlá našla polícia aj drogy (foto)

Auto našli zapadnuté v poli

Zákaz viesť vozidlá

16.2.2024 (SITA.sk) - Muž s kradnutým vozidlom skončil zapadnutý v poli, policajti u neho našli drogy. Policajti z obvodného oddelenia Šaštín-Stráže, okres Senica, obvinili 39-ročného Gbelčana z prečinu krádeže. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, muž vo večerných hodinách na parkovisku Kúty našiel kľúče od zaparkovaného auta VW Touareg.„Namiesto oznámenia nálezu si vozidlo otvoril, naštartoval a odišiel na ňom preč," uviedla polície s tým, že v noci ešte natankoval na čerpacej stanici na diaľnici D2 bez zaplatenia.Majiteľ auta polícii nahlásil krádež na druhý deň ráno.„Policajti začali po aute ihneď pátrať a vďaka záznamom z čerpacej stanice zistili, že osobou podozrivou z jeho krádeže by mohol byť 39-ročný muž, ktorý im bol už dobre známy," konštatuje polícia. Neskôr prijali oznámenie o pohybe hľadaného auta, ktoré vysokou rýchlosťou jazdilo cez obec Sekule, smerom na Kúty. Auto nakoniec viaceré hliadky našli zapadnuté v poli neďaleko obce Brodské. Pri vozidle zadržali aj 37-ročnú spolujazdkyňu.Krátko potom chytili vodiča ukradnutého auta v obci Kúty. Lustráciou zistili, že má navyše uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2029. Pri bezpečnostnej prehliadke mu dokonca našli vrecko s bielou kryštalickou látkou.Poverený policajt muža obvinil z prečinu krádeže a riešia ho aj v súvislosti s prečinmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.Polícia podala na obvineného podnet na návrh na väzobné stíhanie. Muž bude až do rozhodnutia súdu umiestnený v policajnej cele. V zmysle zákona mu môže hroziť až trojročný pobyt vo väzení.