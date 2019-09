Dvadsaťjednotka remizovala v prípravnom dueli s DAC Dunajská Streda

Kristián Koštrna, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Prípravný zápas:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - Slovensko "21" 3:3 (2:0)



Góly: 10. Ramirez, 23. Koštrna, 68. Taiwo – 51. Chobot, 52. Strelec, 81. Adamec. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Štofik



DAC: Száraz – Koštrna (46. Blackman), Beskorovajnyj (73. Dolinský), Kružliak (61. Szalma), Šimčák – Čmelík (61. Sharani), M. Vida (61. Bögi), Fábry (76. M. Švec) – Divkovič, Ramirez (46. K. Vida), Taiwo (82. Boateng)



SR21: Šípoš (46. Valach) – Špiriak (65. Tomič), Šulek (72. Bednár), Mesík, Sluka – Herc, Oravec, Adamec – Kovaľ (60. Švec), Strelec (65. Almási), Tupta (46. Chobot)

Dunajská Streda 10. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov remizovala v utorňajšom prípravnom dueli na ihrisku fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:3. Mladí Slováci v druhom polčase zmazali dvojgólové manko.Zverenci trénera Adriána Guľu minulý piatok neúspešne odštartovali boje v 2. skupine kvalifikácie ME 2021 prehrou na pôde Azerbajdžanu 1:2. V kvalifikácii sa najbližšie predstavia 9. októbra v Lichtenštajnsku, o šesť dní neskôr privítajú Francúzsko.Prvú vážnejšiu šancu zápasu mali "sokolíci" v 5. minúte, keď Strelec dostal výbornú loptu za obranu na pravej strane, jeho strelu z hranice šestnástky však Száraz kryl. Domáci otvorili skóre o päť minút neskôr. Šimčák sa uvoľnil na ľavej strane a po spätnej prihrávke z päťky poslal loptu Ramirez do siete – 1:0. Hral sa obojstranne aktívny a útočný futbal. V 23. minúte Dunajská Streda zvýšila svoj náskok. Po Fábryho rohovom kope reprezentanti ešte loptu odhlavičkovali, ale Koštrna z prvej z osemnástich metrov umiestnil loptu pod brvno. O minútu neskôr po Čmelíkovom centri vystrelil Ramirez nad bránku. V 26. minúte bol v šanci opäť Ramirez, Šípoš ho vychytal. O dve minúty neskôr dostal prihrávku za obranu Strelec, no Száraz mu vybehnutím zmaril šancu. Pred prestávkou ešte Ramirez prichystal loptu pre Taiwa, ktorého technickú strelu ľavačkou zlikvidoval Šípoš.Sokolíci začali druhý polčas výborne a za dve minúty vyrovnali skóre. Najprv v 51. minúte po prihrávke z pravej strany znížil Chobot na 1:2. O chvíľu ten istý hráč nastrelil brvno a Strelec odrazenú loptu poslal do siete – 2:2. V 68. minúte išiel DAC opäť do vedenia, keď Taiwo nekompromisne zakončil. Dvadsaťjednotka vyrovnala v záverečnej desaťminútovke, Adamecova tečovaná strela z 22 metrov skončila v sieti a bolo 3:3. V závere ešte zahodil veľkú šancu domáci Boateng a tak sa zrodil nerozhodný výsledok.