Sabbatini zvládol koncovku a vyhral Slovak Open Championship

Výsledky - Slovak Open Championship 2019: 1. Rory Sabbatini (SR) 139, 2. Ondřej Lieser (ČR) 139, 3. Peter Valášek ml. (SR), Gregg Lavoie a Michal Pospíšil (obaja ČR) - všetci 144

Šajdíkove Humence 10. septembra (TASR) - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v golfe sa stali korisťou Roryho Sabbatiniho. Štyridsaťtriročný profesionál triumfoval na prestížnom domácom podujatí v Šajdíkových Humenciach premiérovo vďaka vydarenému dvojnásobnému rozstrelu. Zdolal v ňom Čecha Ondřeja Liesera.Sabbatini sa súťažne predstavil na Slovensku prvýkrát od zisku občianstva v decembri minulého roka. Na turnaj, ktorý štartoval pondelňajším prvým kolom, dorazil z podujatia európskej Tour v Hamburgu len tesne pred štartom. Bez tréningového kola sa pustil do ostrého súboja v 51-člennej konkurencii hráčov zo Slovenska a okolitých krajín. Po prvom hracom dni viedol so štyrmi ranami pod par. Slovákov najväčší súper, Čech Lieser, zahral 18 jamiek s rovnakým skóre. Na pätnástke sa dokonca blysol albatrosom, na jamku s parom šesť mu stačili len tri údery.V závere druhého kola sa český reprezentant dostal do vedenia. Pred príchodom poslednej skupiny s Rorym Sabbatinim na záverečnú jamku viedol so siedmimi údermi pod par. Slovenský reprezentant však na osemnástke zahral birdie a dostal sa s Čechom do rozstrelu. Opakovanie osemnástej jamky prinieslo rozuzlenie až na druhý pokus. Rory Sabbatini v ňom potvrdil svetové kvality a zvíťazil.povedal Sabbatini v tlačovej správe.Na margo dramatickej koncovky a zvládnutého rozstrelu konštatoval:Dramatický záver Slovak Championship Open si vychutnal aj viceprezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala.Po medzinárodných majstrovstvách Slovenska čakajú Sabbatiniho dva týždne voľna. Následne odštartuje novú sezónu v PGA Tour podujatím v Las Vegas a po ňom cestu po východnej Ázii. V rámci výjazdových turnajov PGA sa predstaví v Kórejskej republike, Číne a Japonsku.