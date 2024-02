Dvadsaťročná premlčacia doba pre znásilnenie nerieši podstatu problému, píše Fico v liste pre prezidentku

Poslancom odporučí zohľadniť pripomienky

Čaká sa na postup prezidentky

15.2.2024 (SITA.sk) - Desaťročná premlčacia doba pre trestný čin znásilnenia platila v rokoch 1961 až 2005. V liste prezidentke Zuzane Čaputovej to pripomenul predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).Ako zdôraznil, vláda je presvedčená, že súčasná dvadsaťročná premlčacia doba nerieši podstatu problému a návrat k desaťročnej dobe je spojený s viacerými pozitívnymi efektami. Napriek tomu je Fico podľa vlastných slov ochotný zohľadniť pripomienky hlavy štátu.„Pripomínam, že návrh zákona bol predložený do Národnej rady SR už na začiatku decembra 2023 a v priebehu celej rozpravy opoziční poslanci nepredložili ani jeden pozmeňujúci návrh k téme premlčacej doby," uviedol Fico s tým, že toto svedčí o účelovosti kritiky schválenej novely Trestného zákona . Opozícia a médiá totiž podľa neho nemajú záujem o odborné argumenty.Fico tiež zdôraznil, že dĺžka premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch je čisto odborná téma a nepredstavuje podstatu novelizácie Trestného zákona. Avšak v prípade, že by sa prezidentka rozhodla novelu vrátiť do parlamentu, predseda vlády jej navrhuje, že odporučí poslancom zohľadniť pripomienky, ktoré hlava štátu uvedie.„V prípade, že by ste sa rozhodli ísť nad rámec navrhovanej pripomienky, vláda SR nájde v blízkej budúcnosti v spolupráci s Národnou radou SR iné legislatívne riešenie dĺžky premlčacej doby pri násilných trestných činoch," dodal Fico.Novela zákonov v oblasti trestného práva už bola doručená do Kancelárie prezidenta SR. Informoval o tom v stredu 14. februára hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec . „Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoj ďalší postup do konca týždňa," uviedol hovorca.