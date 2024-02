Šimkovičová zažila na pracovnej ceste šikanu a slovné útoky. Ministerstvo hovorí o mafiánskych praktikách a hanbe Slovákov

Šikanovanie na zahraničnej ceste

Poľujú na ňu ako na korisť

15.2.2024 - Na slovenskú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) v posledný deň konferencie UNESCO slovne zaútočili. Informuje o tom riaditeľka Odboru komunikácie z Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.Ako ďalej uviedla, pri Šimkovičovej odchode z miesta konania konferencie sa do auta odvážajúceho šéfku rezortu kultúry tlačili dvaja Slováci s kamerou a mikrofónom.Šimkovičovej neodpovedali na to, že z akého média či inštitúcie sú, hoci sa ich na to opakovane pýtala. Jeden z mužov sa označil za zástupcu daňových poplatníkov a opakovane sa Šimkovičovej pýtal, „čo robí na tejto ‚luxusnej zahraničnej ceste za peniaze daňových poplatníkov‘".„Sústavné šikanovanie ministerky kultúry a ministerstva kultúry dospelo do štádia, že ministerku už aj verbálne atakujú na zahraničnej ceste. Tieto osoby bránia svojimi neustálymi útokmi ministerke vo výkone jej práce. Martina Šimkovičová sa pýta, kto tieto aktivity platí. Kto zaplatil cestu a ubytovanie dvom provokatérom? S akým zámerom a akým cieľom?," pýta sa rezort kultúry.MK SR tiež zdôraznilo, že ministerka je pripravená zodpovedať novinárske otázky o svojej štvordňovej zahraničnej ceste, a ak by sa ktokoľvek slušne opýtal na jej aktivity na konferencii, bolo by mu odpovedané.„Nie však drzou a neslušnou formou, bez predstavenia sa, pchajúc sa ministerke do auta. Je to hanba, ktorú slovenskí občania robia v zahraničí, cirkus aký poznáme z čias Igora Matoviča, pred očami organizátorov medzinárodnej konferencie a účastníkov z celého sveta. Títo ľudia zrejme cielene sledujú každý jeden krok ministerky Šimkovičovej. Doslova sliedia a poľujú ako na korisť. Sú to mafiánske praktiky," tvrdí ministerstvo kultúry.Zároveň položilo otázku, či takýmto spôsobom boli sledované aj aktivity ministrov predošlej vlády, alebo Šimkovičovej predchodkýň Silvie Hroncovej a Natálie Milanovej (hnutie Slovensko). „Čo sme sa dozvedeli o ich zahraničných cestách? Aký bol výsledok ich ciest pre Slovensko?," pýta sa na záver MK SR.