Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2025

Dvaja mŕtvi, jeden zranený po streľbe pri škole v Česku



Dvaja ľudia zomreli a jeden človek utrpel vážne zranenie pri streľbe, ktorá sa vo štvrtok popoludní odohrala v českom mestečku Smržovka v Libereckom kraji. Páchateľa zadržali. Informuje o tom portál



Zdieľať
gettyimages 1071701736 5 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Dvaja ľudia zomreli a jeden človek utrpel vážne zranenie pri streľbe, ktorá sa vo štvrtok popoludní odohrala v českom mestečku Smržovka v Libereckom kraji. Páchateľa zadržali. Informuje o tom portál CNN Prima News.


Krátko pred druhou hodinou sa v Smržovke strieľalo. Na mieste zomreli dvaja ľudia, ktorí podľahli strelnému zraneniu. Ďalšia osoba utrpela ťažké zranenie," uviedla pre portál hovorkyna polície Klára Jeníčková.

Polícia na miesto okamžite vyslala všetky potrebné sily a prostriedky. „Páchateľ je zadržaný a verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo," dodala hovorkyňa.

Incident sa podľa informácií CNN Prima News odohral v ulici, na ktorej sa nachádza aj základná škola. Zatiaľ to však nevyzerá, že by medzi vzdelávacou inštitúciou a streľbou bola nejaká súvislosť. Výstrely podľa doterajších informácií portálu zazneli v jednom z rodinných domov alebo v jeho blízkosti.



Zdroj: SITA.sk - Dvaja mŕtvi, jeden zranený po streľbe pri škole v Česku © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Špičková konferencia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025 zvýraznila potrebu transparentnosti pri reštrukturalizácii firiem
<< predchádzajúci článok
Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 