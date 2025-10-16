|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Denník - Správy
16. októbra 2025
Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Opozícia Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej
Predseda vlády Robert Fico opätovne spojil slovenskú opozíciu s Jurajom Cintulom, teda ...
16.10.2025 (SITA.sk) -
Predseda vlády Robert Fico opätovne spojil slovenskú opozíciu s Jurajom Cintulom, teda človekom, ktorý ho minulý rok postrelil, a to napriek tomu, že aktuálny súdy proces s Cintulom takéto spojenie nepreukázal. Ako Fico vyhlásil na parlamentnej hodine otázok, keď bude súd vynášať nad Cintulom rozsudok, opozícia by mala urobiť demonštráciu za jeho oslobodenie.
„To sú vaši ľudia, vaši ľudia chodia a vypisujú po pamätníkoch „Vivat Cintula". To sú vaši ľudia ktorí vypisujú, že „dobre urobil"," povedal Fico v parlamente smerom k opozičným poslancom. Pripomenul tiež, že námestie v Handlovej, kde na neho Cintula zaútočil, označili v na internete ako „Námestie slepého Cintulu".
Fico zároveň tvrdí, že opoziční voliči Cintulu oslavujú. „Určite to nebol volič Smeru, ktorí išiel a namaľoval na tank „Vivat Cintula","skonštatoval Fico.
V obci Kosorín v okrese Žiar nad Hronom neznámi páchatelia poškodili pamätník SNP, nasprejovali naň nenávistné a vulgárne odkazy. Vo svojom vyjadrení to v utorok 14. októbra uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa jeho slov tým páchatelia pošliapali pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska.
Na fotografii, ktorú minister zverejnil na sociálnej sieti, vidieť pamätník s tankom, na ktorého podstavec niekto červenou farbou napísal slová „Vivat Cintula". Ide zrejme o odkaz na meno Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v polovici mája spáchal počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici má rozsudok v prípade streľby na premiéra vyhlásiť 21. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti © SITA Všetky práva vyhradené.
