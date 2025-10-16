Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. októbra 2025

Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Opozícia Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej

Predseda vlády Robert Fico opätovne spojil slovenskú opozíciu s Jurajom Cintulom, teda ...



Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) -


Predseda vlády Robert Fico opätovne spojil slovenskú opozíciu s Jurajom Cintulom, teda človekom, ktorý ho minulý rok postrelil, a to napriek tomu, že aktuálny súdy proces s Cintulom takéto spojenie nepreukázal. Ako Fico vyhlásil na parlamentnej hodine otázok, keď bude súd vynášať nad Cintulom rozsudok, opozícia by mala urobiť demonštráciu za jeho oslobodenie.

„To sú vaši ľudia, vaši ľudia chodia a vypisujú po pamätníkoch „Vivat Cintula". To sú vaši ľudia ktorí vypisujú, že „dobre urobil"," povedal Fico v parlamente smerom k opozičným poslancom. Pripomenul tiež, že námestie v Handlovej, kde na neho Cintula zaútočil, označili v na internete ako „Námestie slepého Cintulu".

Fico zároveň tvrdí, že opoziční voliči Cintulu oslavujú. „Určite to nebol volič Smeru, ktorí išiel a namaľoval na tank „Vivat Cintula","skonštatoval Fico.


V obci Kosorín v okrese Žiar nad Hronom neznámi páchatelia poškodili pamätník SNP, nasprejovali naň nenávistné a vulgárne odkazy. Vo svojom vyjadrení to v utorok 14. októbra uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa jeho slov tým páchatelia pošliapali pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska.

Na fotografii, ktorú minister zverejnil na sociálnej sieti, vidieť pamätník s tankom, na ktorého podstavec niekto červenou farbou napísal slová „Vivat Cintula". Ide zrejme o odkaz na meno Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v polovici mája spáchal počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici má rozsudok v prípade streľby na premiéra vyhlásiť 21. októbra.




Zdroj: SITA.sk - Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Opozícia Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dvaja mŕtvi, jeden zranený po streľbe pri škole v Česku
<< predchádzajúci článok
Progresívci iniciujú mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Migaľa. Minister kopí jedno zlyhanie za druhým – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 