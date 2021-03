Dvaja mladíci napadli len 16-ročného chlapca, hrozí im väzenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dvojica mladíkov zo Svidníka vo veku 19 a 15 rokov čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, koncom januára tohto roku na Ulici 8. mája vo Svidníku fyzicky napadli 16-ročného chlapca z obce Ladomirová (okres Svidník).„Opakovane ho päsťami udierali do tváre, do brucha i do ramena. Podkopnutím ho zhodili na zem, tam ho kopali do nôh,“ opísala skutok Ligdayová.Pri útoku chlapec utrpel viacero zranení - pomliaždenie tváre, brušnej steny, zlomeninu píšťaly a ihlice, z ktorých sa bude liečiť až osem týždňov. „Obvinení sú stíhaní na slobode, ak sa im ale vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody až na päť rokov. V prípade mladistvého pôjde o polovičnú trestnú sadzbu,“ dodala policajná hovorkyňa.