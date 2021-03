Slovensko dostalo 330 miliónov eur vo forme úverov z nástroja SURE

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko v utorok dostalo 330 miliónov eur vo forme úverov z nástroja SURE, nástroja solidarity na podporu pracovných miest počas pandémie.Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nástroj SURE pomáha financovať programy dočasnej práce na Slovensku, a to celkovo vo výške 631 miliónov eur.Sumu 300 mil. eur z nástroja SURE vyplatila Slovensku Európska komisia už začiatkom decembra minulého roka. Tieto úvery pomáhajú členským štátom únie riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.Môžu tiež pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby.