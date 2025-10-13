|
Utorok 14.10.2025
|
13. októbra 2025
Dvaja mladíci sa vyhrážali učiteľke, teraz čelia obvineniu
Dvaja chlapci vo veku 14 rokov čelia obvineniu z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Ako v pondelok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Dvaja chlapci vo veku 14 rokov čelia obvineniu z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov. Ako v pondelok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, dopustili sa ho počas vyučovania v jednej zo základných škôl v okrese Poprad.
Vyhrážali sa učiteľke, čím u nej vzbudili obavu o život a zdravie. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá, na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.
Zdroj: SITA.sk - Dvaja mladíci sa vyhrážali učiteľke, teraz čelia obvineniu © SITA Všetky práva vyhradené.
