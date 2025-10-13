Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2025

Prudké záplavy zabili najmenej 64 ľudí


Najmenej 64 ľudí zomrelo a ďalších 65 je nezvestných na severe a východe Mexika, ktoré postihli záplavy. Uviedli to v pondelok mexické úrady. Záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami zasiahli ...



gettyimages 2175929540 676x507 13.10.2025 (SITA.sk) - Najmenej 64 ľudí zomrelo a ďalších 65 je nezvestných na severe a východe Mexika, ktoré postihli záplavy. Uviedli to v pondelok mexické úrady.


Záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami zasiahli najmä štáty Veracruz, Hidalgo a Puebla, uviedla šéfka mexického úradu civilnej obrany Laura Velazquezová. Povodne zaplavili celé dediny, spôsobili zosuvy pôdy a strhli cesty a mosty.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že na pomoc pri záchranných prácach nasadili tisíce vojakov, lode, lietadlá a vrtuľníky. Armáda pomôže aj s distribúciou pomoci v postihnutých oblastiach.

Mexiko v tomto roku zasiahli mimoriadne silné dažde, pričom v hlavnom meste krajiny zaznamenali rekordný počet zrážok.


Zdroj: SITA.sk - Prudké záplavy zabili najmenej 64 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

