Dvaja nórski autori a krimi, ktoré nedokážete odložiť. Výkriky

„Každý sám za seba je vynikajúci, ale spolu tvoria podľa mňa najlepšie autorské duo v rámci detektívneho žánru. Bezpochyby ide o najlepšiu kriminálku roka,“ napísali v Randaberg24.

Bývalý vojak a bývalý policajný študent Markus Heger vyšetruje staré aj nové kriminálne prípady z podcastového štúdia v zadnej časti svojho karavanu. Výkrik, ktorý nikto nepočul mal byť seriál o sedemročnej Leah Forsbergovej, ktorá zmizla pred pätnástimi rokmi cestou do školy...ale stala sa z neho len jedna epizóda. Hoci sa Leahino telo nikdy nenašlo, jej otec bol odsúdený za vraždu a neskôr si vo väzení vzal život.

„To bola prvá časť Výkriku, ktorý nikto nepočul,“ oznámil Markus Heger a potom nasledovala už len hudba.

Je dobrý rozprávač, pomyslela si Mathilde a chlipla si z vína. Vždy rozpráva o prípade, akoby sa ho osobne dotýkal, uvedie poslucháča do bežného života hlavnej postavy, a pritom to nepôsobí melodramaticky.

Keď zmizne ďalšie dievča, Markus je opäť vtiahnutý do prípadu a informácie z dôveryhodného zdroja ho nútia pochybovať, či sa za mreže dostal ten správny človek. Medzitým sa mu stále vynárajú na povrch veci z minulosti, ktoré sa zúfalo snažil vytesniť. Z väzenia mu napíše jeho otec, s ktorým nebol v kontakte od tínedžerských čias, a požiada ho o stretnutie. Môže mu otec pomôcť vyriešiť prípad a dokážu napraviť svoj narušený vzťah?

Ukázalo sa, že Tobias Forsberg je kvartálny alkoholik, má finančné, emocionálne a psychické problémy a v minulosti spáchal aj niekoľko násilných činov. Svedčila proti nemu aj jedna jeho bývalá priateľka, ktorá sa s ním rozišla, pretože dal facku jej synovi. V otcovom aute sa našla krv oznamovali noviny, keď prokurátor predložil hlavný dôkaz. Leahina DNA sa našla okrem iného aj v batožinovom priestore jeho vozidla. Bránil sa, že je určite z vreckoviek, do ktorých si utrela nos, keď sa jej z neho pustila krv. Vraj tam ostali niekde ležať. Sudcovia mu neverili...

Jorn Lier Horst je jedným z najpopulárnejších nórskych autorov detektívok. Jana-Erika Fjella poznáme vďaka kriminálnej sérii s cynickým vyšetrovateľom Antonom Brekkem.

Výkriky je ich prvým spoločným projektom a v Nórsku zaznamenal veľký úspech. Nasledovať by mali ďalšie dve časti.

„Fascinujúce postavy, stupňujúce sa napätie a spletitý príbeh. To, akým spôsobom sa vyvíja hlavná postava, je uveriteľné a pútavé zároveň,“ napísali v Fredriksstad Blad.

Lier Horst a Fjell prinášajú skvelú zápletku, napätie, spletitý dej a fascinujúce postavy. Výborne vykreslené prostredie vidieka, autentické zobrazenie vyšetrovacích metód a na pozadí pomsta, zlo i temné tajomstvá.

Skvelé, ako autori zakomponovali do príbehu krimi podcast, ktorý je čoraz obľúbenejší nielen vo svete, ale aj na Slovensku. K tomu si pridajte ponurú a chladnú atmosféru, hmlisté počasie, kde sa o pár metrov môže skrývať zlo... musíte byť stále v strehu. Je to pútavé, miestami nepredvídateľné, dostanete sa do slepých uličiek.

Jorn Lier Horst pôsobil ako hlavný vyšetrovateľ v Larviku, študoval kriminológiu, filozofiu a psychológiu. Najznámejšia je jeho séria detektívnych prípadov s Williamom Wistingom, na ktorú nadväzuje aj séria Odložený prípad.

Je držiteľom Ceny nórskych kníhkupcov, získal Rivertonovu cenu za najlepšiu nórsku detektívku roka a následne aj Sklenený kľúč za najlepšiu škandinávsku detektívku.

Jan-Erik Fjell je nórsky spisovateľ a pokrový hráč. Zaznamenal veľký ohlas so svojimi kriminálnymi románmi s cynickým vyšetrovateľom Antonom Brekkem. Ako najmladší autor vôbec získal v roku 2010 ocenenie Kniha nórskych kníhkupcov za román Udavač. V súčasnosti spolupracuje s Jornom Lierom Horstom na sérii kníh o prípadoch Markusa Hegera.

