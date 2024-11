Zomrel americký herec, ktorý hral v oscarovej snímke Čata aj v Nezvratnom osude

11.11.2024 (SITA.sk) - Americký herec Tony Todd, ktorý hral v oceňovaných filmoch, ako je napríklad klasika režiséra Olivera Stonea Čata, zomrel vo veku 69 rokov. Potvrdil to jeho dlhoročný manažér Jeffrey Goldberg.Todd bol známy aj svojim zobrazením vraha v horore Candyman a rolami v mnohých ďalších filmoch a televíznych seriáloch. Hral aj v sérii hororových filmov Nezvratný osud. Toddova televízna kariéra zahŕňala úlohy v seriáloch Matlock a Zákon a poriadok.Todd zomrel v stredu vo svojom dome pri Los Angeles, uviedol v sobotu vo vyhlásení pre agentúru The Associated Press jeho manažér. „Mal som tú česť mať Tonyho za svojho priateľa a klienta viac ako 30 rokov a tento úžasný muž mi bude chýbať každý deň,“ povedal Goldberg.