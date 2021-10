Dvaja poľskí bežci pobúrili Britániu, muž sfalšoval účasť na maratóne a vyrazil s rovnakým číslom ako žena (foto)

Dvojica pomohla šťastiu

Dlhodobý zákaz štartu



Neprípustné konanie

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poriadne pobúrenie vo Veľkej Británii si vyslúžili dvaja Poliaci, ktorí minulý týždeň absolvovali maratón v anglickom Londýne.Počas prestížneho vytrvaleckého podujatia, ktoré patrí do kategórie World Marathon Majors, sa totiž dopustili podvodu. Netýkal sa síce samotného výsledku, ale aj tak vyvolal veľkú vlnu nevôle. Informuje o tom web sport.pl.Právo štartu na prestížnom maratóne v anglickej metropole malo približne 40-tisíc záujemcov, pričom až tri štvrtiny z tohto počtu tvorili osoby, ktoré uspeli v žrebovaní a mohli si zakúpiť štartovacie balíčky.Záujem o jeho kúpu je vždy mnohonásobne vyšší a je potrebné mať aj šťastie, aby sa človek mohol postaviť na štart. Poľská dvojica sa však rozhodla šťastiu "pomôcť".Podľa webu biegowe.pl v lotérii získala šancu absolvovať londýnsky maratón Poľka, ktorá mala číslo 11250. Problém však nastal, že na trati ju sprevádzal muž s rovnakým číslom. Pravda by možno nikdy nevyšla najavo, keby obaja nebežali bok po boku.Uvedený paradox, dvoch maratóncov s rovnakým číslom, si náhodou všimol jeden z používateľov twitteru, ktorý fotografiu zdieľal vo verejnom priestore. To bol podnet pre organizátorov, ktorí sa prípadom začali zaoberať a poľskej vytrvalkyni teraz pravdepodobne uložia dlhodobý zákaz štartu na londýnskych pretekoch.Monika Czarnecká minulú nedeľu prišla do cieľa s časom 4:40:58 h, celkovo ju medzi ženami klasifikovali na 6700. mieste a v kategórii od 40 do 44 rokov na 1214. priečke."To je vskutku amatérske. Mnoho ľudí si myslí, že si môžu robiť všetko, čo sa im zachce, bez ohľadu na pravidlá. Na miestenku v maratóne som čakal roky, nikdy som však ani neuvažoval nad podvodom. Urobiť niečo také je neprípustné. Navyše, keď mohli absolvovať virtuálne preteky a aj tak by dostali účastnícku medailu," znel jeden z komentárov rozhorčených Angličanov.