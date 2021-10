Posledné kvalifikačné zápasy v boji o MS 2022 nepriniesli prekvapenie, Ronaldo zlepšil absolútny svetový rekord (video)

Maďari si zahrajú s Rakúšanmi

10.10.2021 - V sobotňajších dueloch európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kataru sa nezrodilo vážnejšie prekvapenie, možno zaň označiť domácu prehru Maďarov s Albáncami 0:1 či triumf výberu Litvy nad reprezentáciou Bulharska 3:1.Favoriti - Dánsko, Škótsko, Srbsko, Švédsko, Ukrajina, Poľsko, Švajčiarsko či Anglicko - však nezaváhali a pripísali si po tri body do tabuliek.Dáni pokračujú vo víťaznom ťažení a v boji o MS 2022 ešte nezaváhali, po triumfe 4:0 na pôde Moldavska majú na svojom konte plný počet 21 bodov a neinkasovali ešte ani gól.Spečatiť postup na svetový šampionát môžu už v utorok v domácom súboji proti Rakúšanom. V F-skupine svoju šancu na baráž zvýšili Škóti, ktorí zdolali Izraelčanov 3:2 a v tabuľke pred nimi aj Rakúšanmi majú už štvorbodový náskok.V I-skupine Angličania na pôde Andorry triumfovali 5:0 a v doterajších bojoch o MS zatiaľ zaváhali len raz, keď v septembri remizovali v Poľsku 1:1. Na čele tabuľky majú pred Albáncami náskok štyroch bodov a tiež už v utorok môžu mať istotu miestenky na šampionáte. Doma však musia zdolať Maďarov a ak Albánci remizujú s Poliakmi, už ani matematicky ich žiadny súper neoberie o MS.V C-skupine Švajčiari zdolali výber Severného Írska 2:0 a na rozdiel troch bodov sa priblížili k lídrom tabuľky Talianom, ktorí majú na svojom konte o jeden duel viac a aktuálne hrajú na finálovom turnaji Ligy národov. Bodový zisk oboch tímov sa môže vyrovnať už v utorok, keď Švajčiarsko nastúpi v Litve. Kľúčový bude duel Taliansko - Švajčiarsko naplánovaný na 12. novembra.V A-skupine Srbi vydreli triumf 1:0 na pôde Luxemburska a v tabuľke sa dostali pred Portugalsko, ktoré v sobotu v prípravnom súboji zdolalo Katar 3:0 a do streleckej listiny sa zapísal aj Cristiano Ronaldo. Aj v tomto prípade rozhodne november a duel Portugalsko - Srbsko zo 14.11.Cristiano Ronaldo má na svojom konte už 112 presných zásahov v národnom tíme a zlepšil absolútny svetový rekord. CR7 tiež zaznamenal 181. štart v národnom tíme a odpútal sa od Španiela Sergia Ramosa na čele tohto hodnotenia v Európe. Celosvetový rekord drží Soh Čin Ann z Malajzie so 195 zápasmi.V B-skupine si Švédi poradili s Kosovčanmi 3:0 a na lídrov hodnotenia Španielov strácajú len bod, majú tiež k dobru ešte jeden duel. Aj tu sa o účastníkovi MS rozhodne pravdepodobne 14.11., keď Španieli hostia Švédov. V D-skupine vedú Francúzi, ktorí aktuálne tiež hrajú na finálovom turnaji Ligy národov, pri rovnosti zápasov s Ukrajincami (v sobotu zdolali Fínov 2:1) majú na svojom konte o štyri body viac.Šancu na priamy postup si uchováva aj Bosna a Hercegovina, ktorá nad Kazachstanom zvíťazila 2:0. Zaujímavosťou je, že Balkánci v sobotu zaznamenali prvý súťažný triumf od novembra 2019, napriek tomu zostali v hre o svetový šampionát.