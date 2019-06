Dvaja severokórejskí rybári zbehli do Južnej Kórey

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 18. júna (TASR) - Dvaja zo štyroch severokórejských rybárov, ktorých zachránili z lode v juhokórejských vodách, zostanú v Južnej Kórei po tom, ako vyjadrili úmysel emigrovať. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že zvyšných dvoch rybárov už poslali späť do Severnej Kórey cez pozemnú hranicu.Rybárov zachránila juhokórejská pobrežná hliadka v sobotu z pokazenej lode 150 kilometrov južne od medzikórejskej námornej hranice pri východnej časti Kórejského polostrova.K zbehnutiu dvoch rybárov došlo v citlivom čase, keď Pchjongjang od februára významne obmedzil dialóg so Soulom. Stalo sa tak po tom, ako stroskotal summit severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Severná Kórea zatiaľ prípad zbehnutých rybárov nekomentovala. Pchjongjang je na zbehnutia svojich občanov značne citlivý a často obviňuje Soul, že ich podnecuje k tomu, aby prebehli. Južná Kórea to popiera.Podľa juhokórejských vládnych štatistík približne 30.000 Severokórejčanov ušlo do Južnej Kórey od konca kórejskej vojny v roku 1953, dodáva AP.