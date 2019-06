Taliansky vicepremiér Salvini v USA vyjadril blízkosť k vláde Trumpa

Taliansky vicepremiér Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júna (TASR) - Taliansky krajne pravicový vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini rokoval v pondelok počas svojej návštevy Spojených štátov s vysokými predstaviteľmi krajiny a tlmočil im svoju "blízkosť" k vláde prezidenta Donalda Trumpa, píše agentúra AFP.Salvini absolvoval vo Washingtone stretnutia s ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a viceprezidentom Mikeom Penceom.Americký viceprezident Pence po schôdzke s talianskym partnerom prostredníctvom Twitteru informoval o "skvelom stretnutí", počas ktorého prediskutovali "vzájomne zdieľané priority Spojených štátov a Talianska".napísal Pence.Salvini a Pompeo "vyzdvihli hodnotu dlhodobého vzťahu Spojených štátov s Talianskom vrátane spojenectva v NATO a skupine G7", napísalo po rokovaní americké ministerstvo zahraničných vecí.Salvini sa počas svojej tlačovej konferencie na pôde talianskeho veľvyslanectva vo Washingtone zameral najmä na tlmočenie "zdieľanej vízie" s vládou amerického prezidenta Trumpa v otázkach "Iránu, Venezuely, Líbye, situácie na Blízkom východe a práva Izraela na existenciu", ako aj na "obavy v súvislosti s aroganciou Číny v priestore Európy a na africkom kontinente". Podobne ako Trump vyzval na dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom "priviesť Moskvu bližšie k systému západných hodnôt, než aby sa dostala do náručia Pekingu".Líder talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) odsúdil skutočnosť, že vláda v Ríme formálne neuznala za dočasného prezidenta Venezuely opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorého uznali Spojené štáty i väčšina krajín v EÚ. "Keby to bolo na mne, už by sme ho uznali," povedal.Salvini, ktorého strana vyhrala v Taliansku májové voľby do Európskeho parlamentu, znova kritizoval "slabosť" Európskej únie.