Dvaja Slováci by mali byť podľa experta v prvom kole draftu nováčikov v NHL, Dvorský dokáže vynikajúco oklamať súpera

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Mená dvoch Slovákov v prvom kole budúcoročného draftu nováčikov v kanadsko-americkej hokejovej NHL očakáva zámorský expert Peter Baracchini z portálu The Hockey Writers.Sedemnásťročného centra Dalibora Dvorského vo svojej analýze zaradil na ôsme miesto a jeho rovesníka krídelníka Alexa Čiernika na 27. pozíciu. Mimo poradia spomenul aj ďalšieho slovenského útočníka Ondreja Molnára. "Patrí k ďalšej vlne talentovaných Slovákov, jeho hokejová inteligencia a prehľad v hre z neho robia vysoko hodnoteného mladíka. Hrá s veľkou sebadôverou, je veľmi šikovný a dokáže v rýchlosti poslať presnú prihrávku alebo sám vystreliť na bránku. Na korčuľovaní by ešte mohol popracovať, ale kluby by sa o neho mali biť pre jeho ofenzívne zručnosti," napísal Baracchini k Dvorskému, ktorý nazbieral dve asistencie v prvom zápase aktuálnej sezóny za juniorský tím švédskeho klubu AIK Štokholm . Raz už nastúpil aj za A-mužstvo v druhej najvyššej švédskej súťaži."Čiernik skvele odštartoval sezónu v najvyššej juniorskej súťaži vo Švédsku, v prvých šiestich zápasoch nazbieral deväť bodov. Dokáže vynikajúco oklamať súpera pohybom a veľmi dobrým korčuľovaním. Vďaka skvelej technike si vie držať súperov od tela a prejsť cez nich. Je tiež excelentný pri práci s pukom a udrží si ho na hokejke aj vo veľkej rýchlosti," vyzdvihol odborník prednosti rodáka z nemeckého Wolfsburgu, ktorý pôsobí vo švédskom klube Södertälje SK. V tomto ročníku zaznamenal v jeho juniorskom tíme päť gólov a štyri asistencie.Sedemnásťročný krídelník Molnár momentálne pôsobí v materskom klube HK Nitra v slovenskej extralige, v prvých štyroch zápasoch sezóny 2022/2023 si pripísal jednu asistenciu. Nitriansky rodák už odohral tri medzištátne stretnutia za slovenskú dvadsiatku s bilanciou dva góly a prihrávka.Na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov bol najlepší nahrávač s deviatimi asistenciami v piatich dueloch a pomohol Slovensku k návratu do elitnej kategórie MS.