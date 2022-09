Zuzana Rehák Štefečeková neobhájila titul majsterky sveta v trape, má však bronz a miestenku na olympiádu v Paríži

aktualizované 28. septembra 21:47



Na konci chcela byť spokojná

Kvalifikáciu vyhrala suverénne

Pred semifinále to boli nervy

28.9.2022 (Webnoviny.sk) -Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková na majstrovstvách sveta v chorvátskom Osijeku neobhájila titul svetovej šampiónky v trape z kórejského Čangwonu 2018, získala však bronz a vybojovala si miestenku na OH 2024 v Paríži.Elitná svetová trapistka môže o necelé dva roky vo francúzskej metropole obhajovať zlatú medailu z Tokia 2020. Zuzana Rehák Štefečeková je vôbec prvou slovenskou športovkyňou, ktorá si zaistila olympijskú miestenku do Paríža.„Vedela som, že sú tu štyri miestenky. Nedávala som si však cieľ olympijskú miestenku, nechcela som sa do toho tlačiť... Chcela som byť na konci spokojná, a musím povedať, že aj som. Splnila som to, čo som chcela,“ povedala Zuzana Rehák Štefečeková pre Športové centrum polície.Tridsaťosemročná rodáčka z Nitry doteraz pod piatimi kruhmi štartovala trikrát a zakaždým získala medailu - v Pekingu 2008 aj Londýne 2012 striebornú, v spomenutom Tokiu zlatú.Do Ria de Janeiro 2016 necestovala napriek tomu, že sa na podujatie kvalifikovala. Prednosť dala materským povinnostiam.V Osijeku si Zuzana Rehák Štefečeková počínala famózne v kvalifikácii aj play-off o postup do finále. Výkonom 122 bodov sa stala suverénnou víťazkou kvalifikácie a darilo sa jej aj vo vyraďovacej časti, v ktorej z 25 terčov neminula ani jeden.V záverečnom boji o medaily sa jej nedarilo podľa predstáv. Prvá však vypadla Austrálčanka Catherine Skinnerová a Slovenka mala istotu bronzu, ktorý napokon aj získala.Zuzana Rehák Štefečeková sa z finále porúčala po 25. výstrele, po ktorom mala na svojom konte 20 bodov. Lepšie boli v tom okamihu Francúzka Carole Cormenierová (23) aj Španielka Fátima Gálvezová (21).Zlato si napokon vystrieľala Cormenierová a dosiahla najväčší úspech svojej kariéry, striebro získala Gálvezová.„Pred semifinále tam boli obrovské nervy, pretože som vedela, že postup do finále znamená olympijskú miestenku do Paríža, takže bol obrovský stres. Ani v najlepšom sne som nepočítala som s tým, že to bude čistá ´dvadsaťpäťka´. Začali sme sa tešiť, že letenky do Paríža už máme, ale tiež sme si vraveli, že treba zostať nohami na zemi, pretože nás čaká finále. V ňom to už z mojej strany nebolo maximum, chcela som nevypadnúť ako prvá. Teším sa z medaily, je jedno, aká je jej farba,“ dodala Rehák Štefečeková.V kvalifikácii trapistiek obsadila nepostupovú 21. priečku Jana Špotáková . Medzi mužmi nepostúpil do vyraďovačky ani jeden z trojice Slovákov - Erikovi Vargovi chýbali dve rany (118) a klasifikovali ho na 29. pozícii, Marián Kovačócy skončil na 53. mieste (116) a Michal Slamka na 75 stupienku (113).