Dvaja Slováci v ouvertúre SP, Procházková: Motivácia je vždy

Na snímke slovenská bežkyňa na lyžiach Alena Procházková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuusamo 28. novembra (TASR) - Aj s dvojicou slovenských reprezentantov odštartuje v piatok vo fínskom stredisku Ruka nový ročník Svetového pohára v behu na lyžiach. Pre Alenu Procházkovú a Jána Koristeka je v sezóne bez vrcholného podujatia prioritou najmä štart v prestížnej sérii Tour de Ski na prelome rokov.povedal pre TASR šéf bežeckého úseku SLA Michal Malák.Bonusom pre Slovákov v tejto sezóne bude aj dohoda o spolupráci pri servisnom zabezpečení s českým a poľským tímom.vysvetlil Malák s tým, že kooperácia by mala fungovať už cez víkend vo Fínsku.Po ouvertúre v Ruke Slováci s istotou vynechajú druhé kolo seriálu v Lillehammeri a Procházková aj tretie vo švajčiarskom Davose, keďže po tohtoročnom jej úspechu vo Svetovom pohári v behu na kolieskových lyžiach v Pekingu ju čínski organizátori pozvali na decembrové preteky FIS a kompletne jej uhradia náklady spojené s účasťou v Ázii. Nasledovať budú šprinty v slovinskej Planici a koncom decembra sa už obaja slovenskí bežci budú chystať na Tour de Ski. Účasť na budúcoročných podujatiach SP potom bude závisieť aj od aktuálnej výkonnosti a dosiahnutých výsledkov.Kým 23-ročný Koristek v seriáli stále ešte zbiera skúsenosti, jeho reprezentačná kolegyňa Procházková ich má na rozdávanie. V tejto zime vstúpi už do svojej 16. sezóny vo Svetovom pohári, premiéru mala v decembri 2004.uviedla 35-ročná lyžiarka. Nadchol ju nový projekt Národného lyžiarskeho centra (NLC), kde pracuje so slovenskými nádejami v behu na lyžiach.Záverečnú prípravu absolvoval slovenský tím v stredisku Livigno v talianskych Alpách, do Kuusama neďaleko od severného polárneho kruhu sa presunul v stredu. Hneď v úvodný deň Svetového pohára je na programe Procházkovej obľúbená disciplína - šprint klasicky, v ktorom má základný cieľ prebojovať sa z kvalifikácie medzi elitnú tridsiatku. V sobotu sú potom na programe dištančné preteky klasicky a v nedeľu stíhacie preteky voľnou technikou.