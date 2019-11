Štartuje nový ročník SP, vo Fínsku bez obhajkyne Östbergovej

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kalendár SP v behu na lyžiach v sezóne 2019/2020:

29. novembra - 1. decembra: Ruka (Fín.)



7.-8. decembra: Lillehammer (Nór.)



14.-15. decembra: Davos (Švaj.)



21.-22. decembra: Planica (Slovin.)



Tour de Ski (28. decembra - 5. januára): Lenzerheide (Švajč.), Dobbiaco (Tal.), Val di Fiemme (Tal.)



11.-12. januára: Drážďany (Nem.)



18.-19. januára: Nové Město (ČR)



25.-26. januára: Oberstdorf (Nem.)



8.-9. februára: Falun (Švéd.)



FIS Ski Tour 2020 (15.-23. februára): Östersund (Švéd.), Aare (Švéd.), Storlien-Meraker (Nór.), Trondheim (Nór.)



29. februára - 1. marca: Lahti (Fín.)



4. marca: Drammen (Nór.)



7.-8. marca: Oslo (Nór.)



Šprintérska Tour (14.-17. marca): Quebec (Kan.), Minneapolis (USA)



Finále SP (20.-22. marca): Canmore (Kan.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuusamo 28. novembra (TASR) - Už tradične vo fínskom stredisku Ruka odštartuje v piatok Svetový pohár v behu na lyžiach. Prvenstvá v celkovom hodnotení seriálu z uplynulej zimy obhajujú Nóri Johannes Hösflot Kläbo a Ingvild Flugstad Östbergová, ktorá však nebude na severe Európy štartovať.Kläbo získal veľký krištáľový glóbus dvakrát za sebou a keďže po peripetiách podpísal s nórskym lyžiarskym zväzom reprezentačnú zmluvu, bude siahať po víťaznom hetriku. Trikrát za sebou triumfovali vo Svetovom pohári pred ním iba dvaja velikáni bielej stopy - Švéd Gunde Svan (1984-1986) a Nór Björn Dählie (1995-1997). Tak ako naposledy by jeho najvýraznejším konkurentom mal byť ruský bežec Alexander Boľšunov, ktorý v uplynulej zime dominoval v dištančných behoch a minimálne na ďalší malý glóbus si trúfa aj v nadchádzajúcej.Po minulej sezóne ukončil aktívnu kariéru 31-ročný Kanaďan Alex Harvey, pokračuje však o štyri roky starší trojnásobný víťaz seriálu Nór Martin Johnsrud Sundby. Práve on sa môže stať prvým mužom, ktorý vyhrá podujatie SP v dvanástich rôznych sezónach. Očakáva sa, že práve Nóri budú znova najčastejšie zbierať body, vlani sa ich šesť dostalo do najlepšej desiatky celkového poradia a z 32 pretekov vyhrali 19.Östbergová sa po jednom druhom a dvoch tretích miestach v celkovom poradí dočkala v marci tohto roka veľkého glóbusu, ale v Ruke bude chýbať. "Nie som zranená, ale moje telo potrebuje ešte trochu času. Zdravie je teraz prvoradé," povedala 29-ročná bežkyňa, ktorá to v príprave vraj až príliš "preháňala" s tréningovými dávkami a vynechala aj otváracie preteky sezóny nórskej reprezentácie v Beitostölene. Na štart sa však postaví jej krajanka Therese Johaugová, ktorá v lete zažiarila na atletickej dráhe a stala sa nórskou šampiónkou v behu na 10.000 metrov.Na päty sa Nórkam čoraz viac tlačia Švédky, ktoré sa okrem nestarnúcej Charlotte Kallovej môžu spoliehať aj na novú generáciu bežkýň. Už v minulej sezóne dala viackrát o sebe vedieť 22-ročná Ebba Anderssonová, či o dva roky mladšia Frida Karlssonová. Anderssonová si však v príprave zranila koleno a tak by mala do kolotoča pretekov naskočiť až začiatkom januára. Opomenúť nemožno ani naposledy druhú v celkovom poradí SP Rusku Nataliju Neprjajevovú, či štvrtú Kristu Pärmäkoskiovú z Fínska.Vrcholom zimy bude 14. ročník prestížnej série Tour de Ski na prelome rokov. Tentoraz sa pôjde od 28. decembra do 5. januára sedem etáp vo švajčiarskom Lenzerheide a talianskych strediskách Dobbiaco a Val di Fiemme s vrcholom na legendárnej zjazdovke Olimpia III v Alpe Cermis. Vo februári je na programe šesťetapová FIS Ski Tour 2020, ktorá odštartuje vo švédskom Östersunde a skončí v nórskom Trondheime. Seriál vyvrcholí v marci v zámorí - premiérovou šprintérskou Tour v Quebecu a Minneapolise a finálovým podujatím v kanadskom Canmore.