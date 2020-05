Dvaja stratení turisti prežili na Novom Zélande osemnásť dní v divočine, pátranie po nich bolo úspešné

Náročné pátranie komplikovalo aj počasie

Turisti našťastie neboli zranení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2020 - Na Novom Zélande zachránili dvoch turistov, ktorí sa stratili v tamojšej divočine a prežili tam 18 dní. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Dvadsaťtriroční Jessica O’Connor a Dion Reynolds sa vydali 9. mája na túru v Národnom parku Kahurangi, kde plánovali byť zhruba päť dní, uviedla polícia. Dvojica sa však po pár prvých dňoch stratila v hmle a neskôr vyčerpala svoje zásoby jedla. Turisti sa rozhodli zostať na mieste a napokon ich zachránil vojenský vrtuľník, ktorého posádka si všimla dym z ohňa v táborisku dvojice.Zmiznutie dvojice viedlo k veľkej pátracej akcii, do ktorej sa zapojilo 50 ľudí, vrátane piatich odborníkov na sledovanie, troch tímov so cvičenými psami a dvoch posádok helikoptér.Pátranie bolo podľa polície náročné, pretože oblasť je odľahlá, členitá a zalesnená. Okrem toho pátranie komplikovalo zlé počasie.Podľa hovorcu záchrannej služby mali turisti len drobné zranenia. Po prílete na letisko v meste Nelson ich previezli do tamojšej nemocnice. Napriek ich dlhému trápeniu sa zdali byť vo veľmi dobrom stave, uviedla polícia.Národný park Kahurangi, ktorý je druhý najväčší v krajine, má rozlohu viac ako 450-tisíc hektárov a niektoré oblasti nemajú turistické chodníky. Bol jedným z lokalít, kde nakrúcali filmovú trilógiu Pán prsteňov.