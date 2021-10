Dve aktivistky protestovali proti zimnej olympiáde v Pekingu na lešení v aténskej Akropole, zadržala ich polícia

Prišli ako platiace turistky

Proti Pekingu už raz protestovali

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dve ženy sa ocitli v rukách polície po tom, čo na lešení v starobylej Akropole v Aténach rozprestreli Tibetskú vlajku a transparent vyzývajúci na bojkot budúcoročných zimných olympijských hier v Pekingu.Osemnásťročná tibetská študentka Tsela Zoksangová a o štyri roky staršia hongkonská aktivistka Joey Siuová sú americké občianky a zároveň členky kampane "Žiadny Peking 2022" a newyorskej organizácie Študenti za slobodný Tibet.ZOH v Pekingu sa uskutočnia v dňoch 4.- 20. februára 2022, zimné paralympijské hry prídu na rad 4.- 13. marca 2022.Na archeologické nálezisko vstúpili ako platiace turistky, ale potom vyliezli na lešenie, z ktorého sa pokúsili rozvinúť vyššie spomenutý transparent. V spolupráci s treťou osobou sa im podarilo zavesiť menší transparent s nápisom "Slobodná hongkonská revolúcia“.Skandovali tiež heslá "Slobodný Tibet", "Bojkot Pekingu 2022" a "Žiadna sloboda, žiadne hry“. Potom skončili v rukách polície, celý incident trval 10 minút."Je načase, aby sa medzinárodné spoločenstvo aj všetci ľudia so svedomím postavili na odpor a bojkotovali ZOH v Pekingu. Ak to neurobíme, vlastne tým potvrdíme podporu čínskemu režimu genocídy," uviedla Zoksangová."Medzinárodný olympijský výbor už vyslal do sveta správu, že je v poriadku zatvárať oči pred genocídou a zločinmi proti ľudskosti v Hongkongu, Tibete, východnom Turkestane a južnom Mongolsku," vyhlásila Siuová.Olympijský oheň pre 24. zimné hry v Pekingu zapália už v pondelok na tradičnom obrade v starovekej Olympii a o deň neskôr ho odovzdajú Číňanom počas ceremónie na Panaténskom štadióne, ktorý bol cieľovým miestom maratónskych behov počas OH 2004 v Aténach.Od soboty sú Atény dejiskom stretnutia výkonného výboru MOV. Grécka metropola už bola v minulosti aj svedkom protestov voči konaniu olympijských hier v Pekingu 2008. V marci 2008 sa dva tucty gréckych a tibetských aktivistov pokúsili prerušiť beh s olympijskou pochodňou pre OH v Pekingu.