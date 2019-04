Dve americké vojenské lode sa preplavili Taiwanským prielivom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 29. apríla (TASR) - Dve americké vojenské lode sa preplavili cez víkend Taiwanským prielivom, informovalo v pondelok taiwanské ministerstvo obrany. Podľa agentúry AP to pravdepodobne vyvolá protesty zo strany Pekingu.Ministerstvo obrany uviedlo, že lode sa v nedeľu preplavili týmto prielivom, ktorý oddeľuje ostrov Taiwan od pevninskej Číny, z juhu na sever.Peking často vyjadruje námietky voči pohybu cudzích vojenských plavidiel v Taiwanskom prielive, keďže považuje tento ostrov za súčasť čínskeho územia.Podľa taiwanského ministerstva obrany sa americké lode preplavili cez preliv v rámci plnenia "Aj napriek absencii oficiálnych diplomatických vzťahov je Taiwan kľúčovým spojencom USA, pripomína AP.Taiwan sa pokladá za zvrchovaný štát, ktorý má vlastný politický systém, menu a súdnictvo, avšak oficiálne nikdy nezávislosť od Číny nevyhlásil.Peking minulý týždeň kritizoval Francúzsko za to, že jeho vojenské lode vstúpili pri prechode Taiwanským prielivom do čínskych teritoriálnych vôd. Prekáža mu tiež aktivita britských námorných síl v Juhočínskom mori, ktorá podľa Číny prispela k zhoršeniu bilaterálnych vzťahov oboch krajín.