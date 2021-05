Dve anglické mestá spustili veľké testovanie na koronavírus, obávajú sa indickej mutácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia spustila v mestách Bolton a Blackburn na severe Anglicka rozsiahle testovanie na koronavírus. Na projekte sa podieľajú zástupcovia verejného zdravotníctva aj armáda.Vláda sa tak snaží čo najrýchlejšie dostať pod kontrolu rýchlo sa šíriacu mutáciu, ktorá ohrozuje aj plány na júnové uvoľnenie opatrení.Počet nakazených mutáciou, ktorú po prvý raz identifikovali v Indii, sa počas uplynulého týždňa zdvojnásobil. Vládni vedeckí poradcovia upozorňujú, že tento variant je pravdepodobne "oveľa viac prenosnejší" ako prevládajúca britská mutácia. Zatiaľ však nepoznajú bližšie detaily.Premiér Boris Johnson varoval, že mutácia "môže vážne narušiť doterajší pokrok". Dodal, že niektoré ohlásené obmedzenia v pondelok uvoľnia, no variant by mohol oddialiť plány na zrušenie všetkých obmedzení.Členka Labouristickej strany Yvette Cooper kritizovala vládu za to, že zakázala príchod ľudí z Indie až 23. apríla, pričom dovtedy podľa jej slov prišli do krajiny "stovky prípadov nového variantu".Viac ako dve tretiny dospelých Britov dostali prvú dávku vakcíny a 37% je už úplne zaočkovaných. Vláda skrátila odstup medzi podaním dvoch dávok u ľudí nad 50 rokov z dvanásť na osem týždňov.