Ľudia v niekoľkých európskych mestách sa zišli a protestovali proti Izraelu

15.5.2021 (Webnoviny.sk) -V Paríži musela polícia použiť aj slzný plyn a vodné delá. Tamojšie úrady vyslali do ulíc 4200 členov bezpečnostných zložiek, ktorí zasahovali vo viacerých častiach mesta. Stovky ľudí pritom protestovali aj v iných francúzskych mestách ako Štrasburg alebo Marseille.Hnev voči izraelskej ofenzíve v Gaze sa prejavil aj pred izraelským veľvyslanectvom v Londýne, kde sa zišli tisíce ľudí. Demonštranti počas pochodu v Hyde Parku kričali heslá ako "Osloboďte Palestínu".Pred bránami ambasády na nich dohliadalo množstvo policajtov. Organizátori žiadali, aby britská vláda ukončila vojenskú a finančnú pomoc voči Izraelu.Stovky ľudí sa zišli v chladnom a upršanom počasí aj v holandskom Haagu. Na námestí pred budovou parlamentu vyzývali na oslobodenie Palestíny. Holandská polícia v piatok večer zadržala v meste Utrecht približne sto demonštrantov podporujúcich Palestínu, ktorí odmietli ukončiť protest.Stovky ľudí sa zišli aj v Ríme. V Berlíne polícia ukončila zhromaždenie, počas ktorého zúčastnení nedodržiavali platné obmedzenia. Podľa agentúry DPA demonštranti hádzali do policajtov kamene aj fľaše.V španielskom Madride podporili Palestínu tisíce ľudí na námestí Puerta del Sol. Niektorí držali transparenty s nápismi ako "Toto nie je vojna, toto je genocída" alebo "Americký teroristický štát".Izraelský nálet zničil v sobotu v Gaze výškovú 12-poschodovú budovu, v ktorej sídlili kancelárie agentúry The Associated Press (AP) a ďalších médií. Výkonný riaditeľ AP Gary Pruitt v oficiálnom stanovisku odsúdil útok a označil ho za "šokujúci a hrozný". Budovu, po ktorej zostal len obrovský mrak z prachu, pred útokom stihli evakuovať.Prípad sa stal niekoľko hodín po tom, ako Izrael v sobotu ráno vykonal nálety v Gaze, kde zabil najmenej 10 ľudí, z toho väčšinu deti. Počas útoku zasiahli trojpodlažnú budovu v utečeneckom tábore, pričom zomrelo osem detí a dve ženy. Všetci boli príbuzní. Palestínski militanti reagovali vystrelením ďalších rakiet.