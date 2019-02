Dve asistencie Kucku pomohli Parme k nečakanej remíze s Juventusom

Juraj Kucka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Serie A - sumár – 22. kolo:



Empoli – Chievo Verona 2:2 (1:2)



Góly: 45.+2 a 52. Caputo – 31. Giaccherini, 45.+1 Stepinski



Neapol – Sampdoria Janov 3:0 (2:0)



Góly: 25. Milik, 26. Insigne, 89. Verdi (z 11m)



/Hamšík za domácich do 74. min/



Juventus Turín - Parma 3:3 (1:0)



Góly: 36. a 66. Ronaldo, 62. Rugani - 64. Barilla, 74. a 90.+3 Gervinho



/Kucka za hostí do 86. min a zaznamenal dve asistencie/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. februára (TASR) – Slovenský futbalový stredopoliar Juraj Kucka sa podieľal dvomi asistenciami na nečakanej remíze jeho Parmy na pôde Juventusu Turín 3:3 v záverečnom zápase sobotňajšieho programu 22. kola talianskej Serie A. "Stará dáma" tak má pred druhým Neapolom už len deväťbodový náskok.Domáci Turínčania viedli 2:0 i 3:1 po tom, čo dvakrát skóroval a na jeden gól prihral Cristiano Ronaldo, no hostia nakoniec získali bod. Kucka asistoval na ich prvý gól, ktorý strelil Antonino Barilla, i zásah Gervinha zo 74. minúty. Útočník Pobrežia Slonoviny nakoniec zariadil deľbu bodov v tretej minúte nadstaveného času.V úvodnom sobotňajšom zápase nedokázalo Empoli využiť výhodu domáceho ihriska a s posledným Chievom Verona remizovalo 2:2. Hostia mohli brať v zápase dokonca všetky tri body, keď v prvom polčase viedli už 2:0, no nepodarilo sa im ubrániť najlepšieho strelca Empoli Francesca Caputa, ktorý dvoma gólmi spasil svoj tím.Neapol nedopustil na domácej pôde žiadne prekvapenie a o svojom víťazstve nad Sampdoriou Janov rozhodol dvomi gólmi už v úvodnom dejstve, keď sa presadili Arkadiusz Milik a Lorenzo Insigne. Na konečných 3:0 upravil v 89. minúte z pokutového kopu Simone Verdi. Slovenský reprezentant a kapitán domácich Marek Hamšík hral do 74. minúty. Bol to jeho prvý štart v základnej zostave od decembrového zranenia zadného stehenného svalu.Oči celého Talianska sa upierali na útočníka hostí Fabia Quagriarellu, ktorý minulý týždeň vyrovnal rekord legendárneho Gabriela Batistutu, keď sa mu podarilo skórovať v jedenástich ligových zápasoch za sebou. V sobotňajšom dueli však vyšiel prvýkrát od 28. októbra minulého roka strelecky na prázdno a Batistuta tak naďalej zostáva spoludržiteľom rekordu.