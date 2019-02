Hamšík je na odchode z Neapola do Číny, Ancelotti: Rokujeme

Na archívnej snímke Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. februára (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík rokuje o prestupe z SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. Pre portál gazzetta.it to potvrdil tréner "Partenopei" Carlo Ancelotti.V sobotňajšom zápase SSC proti Sampdorii Janov nastúpil slovenský reprezentant v základnej zostave. Od úvodu stretnutia nastúpil po prvý raz od decembrového zranenia zadného stehenného svalu. Po zápase tréner Ancelotii priznal, že kapitán tímu by mohol odísť.K odchodu Hamšíka sa vyjadril aj jeho spoluhráč Lorenzo Insigne:Informácie o prestupovej čiastke sa v talianskych médiách rôznia a suma sa pohybuje od 15 do 25 miliónov i s prípadnými opciami a bonusmi. Pôvodne sa hovorilo o záujme Kuang-čou Evergrande, no rokovania prebiehajú s konkurenčným Ta-lien I-fang. Rozhodnúť by sa malo údajne do 48 hodín.Hamšík prišiel do Neapolu v júli 2007 z Brescie a celých dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má množstvo ďalších klubových prvenstiev. V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.