Dve autá sa čelne zrazili neďaleko obce Vieska, tragickú nehodu neprežil vodič Audi (foto)

11.5.2024 (SITA.sk) - Neďaleko obce Vieska, okres Dunajská Streda, sa v sobotu po 14:00 čelne zrazili dve osobné autá. Dopravnú nehodu neprežil 59-ročný vodič Audi. Dvaja ľudia sediaci v druhom vozidle značky Jeep sa zranili, pričom 56-ročného vodiča museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice.Jeho 50-ročnú spolujazdkyňu si prevzali do starostlivosti pozemní záchranári. To, či mohol byť niektorý z vodičov pod vplyvom alkoholu, bude polícia zisťovať znaleckým skúmaním. Vyšetrovanie dopravnej nehody si prebrala kriminálka.„Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, úplne uzavrieť," informovala trnavská polícia na sociálnej sieti.