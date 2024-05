Zatiaľ nie je možné potvrdiť, že za výhražnými emailami pre školy sú ruské spravodajské služby, tvrdia Gašpar s Grendelom

Môže dôjsť k zvolaniu bezpečnostnej rady

Hybridná hrozba

11.5.2024 (SITA.sk) - To, či za zasielanie výhražných emailov školám po celom Slovensku môžu ruské spravodajské služby, zatiaľ nie je možné potvrdiť. Zhodli sa na tom poslanci parlamentu Tigor Gašpar Smer-SD ) a Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko ).Emaily boli školám posielané z ruskej emailovej adresy, napísané v slovenčine a boli motivované radikálnym islámizmom.„To, že má doména skratku ru. neznamená, že je za tým Ruská federácia, toto sa podľa mňa len vyšetruje. Pri tomto by som bol ešte opatrný," uviedol Gašpar v relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.Poslanec uviedol, že ak sa preukáže, že za to môže Rusko, treba to jasne pomenovať. Gašpar súčasne pripustil, že môže dôjsť k zvolaniu bezpečnostnej rady štátu.Poslanec Grendel informoval, že len pred niekoľkými dňami vydali európske spravodajské služby varovanie, že Ruská federácia chystá isté sabotážne akcie. Na otázku, či za zasielanie emailov slovenských školám môže Rusko, Grendel odpovedal, že to je predčasná otázka.„Je logické, že ak sme vystavení hybridnej hrozbe, tak hrozba nepochádza od našich vlastných spojencov, ale od iných štátov," povedal v Sobotných dialógoch.