Dve desiatky predajní Tesco prešli modernizáciou

Modernizované predajne Tesco od minulého roka:



Nové Zámky, Bratislava Zlaté piesky, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Humenné, Podunajské Biskupice, Senec, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Zvolen (Európa), Žiar nad Hronom, Prešov (Vukov), Lučenec, Rimavská Sobota, Šurany, Rajec, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Vranov nad Topľou



Ďalšie predajne, ktoré prejdú refitom:



Kežmarok, Nitra, Žilina, Košice (Nad jazerom), Krupina, Tvrdošín, Trnava, Banská Bystrica



27.6.2024 (SITA.sk) -Predajňa vo Vranove nad Topľou prešla kompletnou modernizáciou pre ešte lepší zážitok a pohodlnejšie nakupovanie pre zákazníkov. Prinesie novinky v dizajne, sortimente aj 10 % zľavu na nákup pre zákazníkov vernostného programu Clubcard prvé štyri dni od znovuotvorenia. Prevádzka zrekonštruovanej predajne bude zároveň efektívnejšia a šetrnejšia voči životnému prostrediu."Naším poslaním je prinášať zákazníkom každý deň niečo navyše – preto neustále pracujeme na zlepšení našich predajní a chceme zákazníkom poskytnúť ten najlepší zážitok z nakupovania. Celkovo sme optimalizovali predajnú plochu tak, aby lepšie zodpovedala náročným požiadavkám súčasných zákazníkov. Výrobky teraz vystavujeme ešte prehľadnejšie, aby si zákazníci mohli rýchlejšie a pohodlnejšie nakúpiť. Súčasťou modernizácie je aj nový dizajn predajní, zavádzanie inovácií či výmena technických zariadení, ktoré sú ohľaduplnejšie voči planéte," prezrádzaVynovené predajne zákazníkom ponúknu nielen nový dizajn prevádzky so širšími uličkami, prehľadnejším vystavením obľúbených tovarov, ale aj širšiu ponuku sortimentu šitú na mieru zákazníkom v jednotlivých lokalitách. Samozrejmosťou sú nové samoobslužné pokladne, vylepšené vlastné pekárne v hypermarketoch aj umiestnenie ovocia a zeleniny bližšie k vstupom spolu s oddelením pečiva.Renovácie jednotlivých predajní vyžadujú individuálny prístup. Modernizácia sa týka rôznych oblastí od výmeny chladiarenského vybavenia, pokladní, osvetlenia, podlahy, regálov, stojanov a kabínok na oblečenie F&F, interiérového aj exteriérového dizajnu, úpravy zázemia pre kolegov a kolegyne až po stavbu novej pekárne podľa potrieb a stavu jednotlivých predajní. "Modernizovanejšie predajne sú zároveň vďaka novým technológiám aj energeticky úspornejšie. Tesco sa tak viac približuje svojmu cieľu nulových čistých emisií vo svojich prevádzkach do roku 2035," dodáva Martin Kuruc.Tesco tento rok v marci otvorilo nový supermarket v Palárikove a ukončilo transformáciu 15 predajní Žabka na Tesco Expresy. Sieť Tesco predajní sa tak tento rok rozšírila na 178 obchodov a stala sa jednou z najväčších na Slovensku."Pred sebou máme okrem modernizácie aj plán otvárania nových predajní a zároveň rozširujeme ponuku online nakupovania, aby sme boli dostupní pre viac slovenských zákazníkov. Plníme tak svoj záväzok voči zákazníkom prinášať kvalitné produkty za dostupné ceny v čo najviac lokalitách po celom Slovensku," doplnil Martin Kuruc.Len v minulom roku Tesco otvorilo šesť nových predajní a naďalej plánuje pokračovať v raste. V súčasnosti reťazec hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. Zároveň hľadá pozemky s rozlohou od 2 000 štvorcových metrov aj v menších obciach.Informačný servis