Lex atentát môže ohroziť slobodu zhromažďovania. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva žiada poslancov, aby ho neprijali

Závažné nedostatky s dodržiavaním medzinárodných štandardov

Je nutné preskúmať dopady

27.6.2024 (SITA.sk) - Lex atentát môže ohrozovať slobodu zhromažďovania. Upozornilo na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva SNSĽP ). Ako stredisko priblížilo, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE ) preskúmala návrh zmien v rámci lex atentát, ktoré sa týkajú práva na zhromažďovanie.OBSE upozornila, že niektoré z ustanovení majú závažné nedostatky v súvislosti s dodržiavaním medzinárodných štandardov v oblasti ľudských práv či záväzkov Slovenska v OBSE. SNSĽP preto vyzýva poslancov, aby návrh v súčasnom znení neprijali a dbali na dodržiavanie medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov.Ide najmä o zmeny týkajúce sa zákazu všetkých zhromaždení vo vzdialenosti 50 metrov od vybraných miest, čo organizácia vníma ako problematické. OBSE sa venuje aj časti, ktorá rozširuje doterajšie dôvody pre zákaz zhromaždení a navrhuje ich opätovné prehodnotenie.Organizácia upozornila aj na to, že tieto zmeny nesmú byť prijímané v skrátenom legislatívnom konaní . Podľa organizácie je nutné, aby boli pri zmenách týkajúcich sa slobody zhromažďovania preskúmané dopady a boli prekonzultované s relevantnými aktérmi vrátane občianskej spoločnosti a v prípade prijatia by mal fungovať systém monitoringu a zhodnotenia implementácie a dopadu prijatých opatrení s ohľadom na ich účinnosť.SNSĽP sa na OBSE obrátilo 14. júna a žiadalo výklad súladu niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú slobody zhromažďovania. Stredisko vyhlásilo, že sa statožňuje so závermi OBSE, že zákon v tejto podobe môže mať vážne následky na slobodu zhromažďovania. Ako upozornila výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová , prijímanie tohto návrhu v skrátenom legislatívnom konaní neumožnilo potrebnú diskusiu s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a expertmi na ľudské práva.