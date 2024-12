Dve novinky od Alana Hyžu: Krajina s tieňom a Magium

4.12.2024 (SITA.sk) -Alan Hyža na konci 20. storočia niekoľko rokov (1995 až 2000) fotografoval Sovietsky zväz potom, ako sa rozpadol. Spolu s publicistom Petrom Kubínyim chcel zaznamenať jeho koniec, byť svedkom začiatku niečoho nového. Do knihy, ktorá vyšla v limitovanom číslovanom náklade 200 ks, zaradil väčšinu pôvodných čiernobielych fotografií (106 ks). Zhotovené sú fotoaparátom Leica na klasický kinofilm a nesú znaky dobovej analógovej fotografie. Jemu vlastným originálnym pohľadom zachytil miesta, na ktoré sa v tom čase dostal málokto. Počas viacerých ciest navštívil Moskvu, Sibír, Bajkal, Ďaleký východ, gulagy, jadrovú strelnicu, Černobyľ, vysychajúci Aral, ropné polia, atď., aby zaznamenal miesta a ľudí, ponechaných napospas ich osudu."Je jasné, že moje zábery spred dvadsiatich rokov dávno nie sú tým, čím bývali. Obyčajné snímky z bežného života dnes môžu pôsobiť inscenovane a prostredie navodzuje dojem kulís. Diváci sa pri ich prezentácii zvyknú usmievať a občas neveriacky krútia hlavou," hovorí Alan Hyža. Pre reedíciu knihy sa rozhodol nielen pre to, aby využil vyššiu kvalitu papiera a tlače, ktorú umožňujú súčasné technológie, ale aj vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu a vojenský konflikt v našom bezprostrednom susedstve. "Obrazy rozpadu sovietskej ríše získali s odstupom času punc nepredstaviteľnosti, avšak zároveň nám ukazujú viac, ako by sme si priali," dodáva.V poradí štrnásta kniha Alana Hyžunepriamo nadväzuje na rezidentský pobyt v kultúrnom a turistickom centre Hájovňa pri Červenej studni nad Banskou Štiavnicou. V jednej miestnosti počas dvoch rokov so starým veľkoformátovým prístrojom Mentor na negatívy 13 x 18 cm fotil ľudí – návštevníkov tohto kultového miesta. Kniha má silnú väzbu na lokalitu, v ktorej vznikla, avšak pre milovníkov fotografie je zbierkou jedinečných portrétov ľudí doplnených niekoľkými zábermi interiéru a bezprostredného okolia. Autor do knihy, ktorá vyšla v limitovanom číslovanom náklade 100 ks, vybral 99 čiernobielych fotografií.Alan Hyža druhú tohtoročnú novinku charakterizoval ako "pokus o návrat ku koreňom, kedy fotografia pripomínala stredoveké obrazy, kde základným meradlom predstavivosti bolo ľudské telo". A tiež ako pripomienku starých čias, kedy umelec (podobne ako kúzelník) nikdy neodhaľoval svoje tajomstvá. Duchovno prevládalo nad technikou, ktorá bola krásna a neprekážala, ale slúžila.Najnovšie dve knihy Alana Hyžusú už prostredníctvom vybraných kníhkupcov v Bratislave, Banskej Štiavnici a Poprade na ceste k priaznivcom klasickej fotografie.Pre viac informácií a objednávky napíšte na artea@arteappb.sk Informačný servis