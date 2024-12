Ľadový dóm, kilometre zjazdoviek a bežkárskych tratí, skialpinizmus aj rôzne podujatia. Vysoké Tatry majú v zime čo ponúknuť

Najdlhšia carvingová trať

5.12.2024 (SITA.sk) - Región Vysokých Tatier láka počas zimy návštevníkov na 24 kilometrov vždy upravených zjazdoviek s päťmesačnou garanciou snehu, Tatranský ľadový dóm, bežecké lyžovanie, zimnú turistiku i skialpinizmus. Pripravené sú aj viaceré podujatia nielen priamo v Tatrách, ale aj v Poprade či v Štrbe.Ponuku na nadchádzajúce obdobie predstavila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lyžiarska sezóna vo Vysokých Tatrách odštartuje 6. decembra na Štrbskom Plese a 14. decembra v Tatranskej Lomnici.„Najvyššie položené lyžiarske stredisko s dolnou stanicou v nadmorskej výške až 1 351 metrov nad morom a najdlhšou lyžiarskou sezónou na Slovensku ponúka deväť kilometrov zjazdoviek. Ľahké a stredne ťažké zjazdovky sú vhodné pre rodiny s deťmi aj pre pokročilých lyžiarov,“ ozrejmila Blašková.V Lomnici sa zase nachádza najdlhšia carvingová trať v regióne s dĺžkou 5,5 kilometra. Pre nenáročných lyžiarov a rodiny s deťmi je určená Jakubkova lúka v Starom Smokovci.Najväčšou zimnou atrakciou je Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý je venovaný pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti 30. výročia jeho návštevy Vysokých Tatier a posolstvu „Tatry nerozdeľujú, ale spájajú!“.V ľadovej bazilike je zobrazená Wawelská katedrála a Kostol sv. Vojtecha v Krakove, ide o miesta úzko spojené s pápežovou životnou cestou.Milovníci bežkovania môžu využiť viac ako 72 kilometrov profesionálne upravených tratí.„Najväčším areálom bežeckého lyžovania v Tatrách je Štrbské Pleso. Ponúka sedem profesionálne upravovaných bežeckých okruhov v dĺžke od 0,5 do piatich kilometrov,“ predstavila výkonná riaditeľka miestnej OOCR. Areál je vďaka umelému zasnežovaniu možné využívať počas celej zimnej sezóny.Strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a okolie ponúkajú spolu viac ako 42 kilometrov bežkárskych tratí ľahkej a strednej náročnosti. Na svoje si tu podľa Blaškovej prídu pokročilí, ale aj začiatočníci.Tatry ponúkajú mnoho príležitostí na pešiu turistiku nielen v lete, ale aj v zime. Okrem Chaty pod Rysmi môžu turisti navštíviť dvanásť tatranských vysokohorských chát.„K veľmi obľúbeným športom patrí vo Vysokých Tatrách skialpinizmus, teda spojenie vysokohorskej turistiky a lyžovania. Pre začiatočníkov sú ideálnym štartom k tomuto športu výlety na upravených zjazdovkách,“ priblížila Blašková. Pre skúsenejších skialpinistov Vysoké Tatry podľa jej slov ponúkajú nekonečné možnosti.Novinkou medzi podujatiami sú Vianočné trhy na Hrebienku. Konajú sa každú sobotu a nedeľu počas adventu a následne od 26. decembra do 6. januára.Tradičné vianočné podujatia v meste Vysoké Tatry odštartujú 6. decembra príchodom Mikuláša, počas celého decembra ponúknu vianočné koncerty pre všetky vekové kategórie. Vianočný jarmok v Poprade sa bude konať od 13. do 21. decembra.Návštevníci Vysokých Tatier tiež budú môcť spoznať históriu, pamiatky a zaujímavosti najznámejších tatranských osád počas kultúrno – turistickej prechádzky s profesionálnou turistickou sprievodkyňou v rámci akcie Putovaniach za históriou tatranských osád počas víkendov. Tá potrvá od 7. do 29. decembra.Obľúbené je aj podujatie Štrbské bežky, ktoré sa uskutoční 26. januára či Snežné psy v Tatranskej Lomnici v dňoch 8. a 9. februára. Ešte predtým, počas 18. a 19. januára, bude Hrebienok patriť medzinárodným majstrovstvám tvorby z ľadu Tatry Ice Master.