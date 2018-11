Dve sýpky sa majú stať novým kultúrnym stánkom Bratislavčanov. Veľkometrážne a pritom komorné bývanie spojené s kultúrnym vyžitím vyrastá v Jarovciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Koncept areálu je v princípe jednoduchý. Charakteristickými prvkami sú budova jarovskej sýpky z roku 1958 a objekt niekdajšej koniarne, ktoré zostanú zachované. Plocha medzi nimi dá vyniknúť verejnému priestranstvu s harmonickým námestím a 11 nebytovými prevádzkami, pričom z dvoch strán ho orámujú dva nízkopodlažné obytné domy so 47 bytmi. Domov tu nájdu ľudia obľubujúci veľkometrážne bývanie, keďže rozloha 2 jednoizbových, 23 dvojizbových, 2 trojizbových a 20 štvorizbových bytov, z toho 19 mezonetov, sa pohybuje v rozpätí od 49 m2 do 213 m2. K jednotlivým bytom sú plánované buď predzáhradky, lodžie či veľkorysé terasy.Dve sýpky majú ambíciu stať sa pomyselným srdcom Jaroviec a ponúknuť v tejto lokalite mestské bývanie londýnskeho typu. Ich vizuálna identita sa už na prvý pohľad líši od ostatných developerských projektov.Vo vnútrobloku vznikne námestie s fontánou, ale aj útulné uličky, prevádzky ako sú pekáreň, lekáreň, kaviareň či reštaurácia. Vstupy do bytov a schodiská s výťahmi sú otočené do námestia, obytné miestnosti, lodžie, terasy i predzáhradky zase na opačnú stranu do pokojnej obytnej zóny. Samotnému areálu dominuje zeleň. Maximum pozemku je venovaného chodcom a cyklistom, keďže všetkých 199 parkovacích miest pre domácich i návštevníkov je plánovaných v podzemí.Zaujímavosťou je, že Dve sýpky vznikli primárne v hlave architektov z Design factory, ktorí sa neskôr cez ADOM. M STUDIO s. r. o. stali ich generálnym projektantom."Vstúpili sme do rokovania s pôvodným vlastníkom pozemku a predstavili mu náš zámer obnovy budovy sýpky a po kladnej odozve neskôr i architektonické riešenie celého územia. Primárne sme tu plánovali vytvoriť kultúrny bod, kam by ľudia radi chodili," hovorí známy architekt, ktorý stojí za úspešnými projektmi ako sú Design factory, Refinery Gallery, Elektrárňa Piešťany a ktorý momentálne pracuje na obnove pamiatkovo chránenej Jurkovičovej teplárne.Netradičný koncept najskôr dostal pracovný názov Nová sýpka a verejnosti sa predstavil ako Design Center Jarovce. S výstavbou novej štvrte sa malo začať v roku 2016, no pôvodný majiteľ pozemku sa nakoniec z vážnych zdravotných dôvodov musel projektu vzdať, práce zastavil, ale spoločnosti ADOM. M STUDIO ponúkol možnosť nájsť si nového financujúceho partnera. Základná podmienka znela, aby duch projektu zostal zachovaný, čo splnila jedine spoločnosť Dynastion, s. r. o., ktorej dcérska spoločnosť DCJ, s. r. o. sa stala novým developerom projektu."Dve sýpky sa budú realizovať podľa pôvodnej myšlienky. Samotná budova sýpky prejde citlivou obnovou so zachovaním pôvodných materiálov a celkovej atmosféry. Na prízemí a prvom podlaží tvoriacom galériu vznikne otvorený priestor pre akcie kultúrno-spoločenského či komunitného rozmeru. Jeho súčasťou bude i kaviareň s vlastnou záhradou. Na vrchnom podlaží oboch sýpok sa priestor otvorí až po drevený krov a dá vyniknúť 4 loftovým priestorom vhodným najmä pre ateliéry umelcov, dizajnérov, architektonické štúdiá alebo reklamné agentúry," približuje hlavný architekt projektu Ing. arch. Martin Paško.Koncept založený na kultúre, gastronómii a aktívnom oddychu chce poskytnúť kvalitný verejný priestor, centrum diania na periférii so všetkými možnosťami a ako bonus ponúka budúcim obyvateľom nielen dobré dopravné napojenie, ale aj žiadané súkromie. "Dve sýpky nás očarili svojou architektúrou a jedinečnosťou. Tento projekt citlivo kombinuje históriu s modernými trendmi v bývaní. Ponúka budúcim obyvateľom priestor na vytvorenie domova ale aj pre komunitný život. Veľmi nám záleží na tom, ako naše mesto vyzerá a ako sa v ňom cítime. To bol dôvod, prečo sme sa rozhodli do projektu vstúpiť ako financujúci partner. Stavby tu po nás zostávajú dlhé roky. Mali by byť funkčné, ale aj krásne," hovorí Svetlana Dankovičová zo spoločnosti Dynastion, s. r. o.Generálnym dodávateľom stavby je Združenie DCJ, ktoré tvoria ADOM. M STUDIO, s. r. o. a Skeleton, a. s. Začiatok výstavby je naplánovaný na začiatok novembra 2018, nový termín ukončenia je stanovený na december 2020.