KĽDR údajne stále prevádzkuje tajné raketové základne

Na nedatovanej snímke, ktorú zverejnila severokórejská vláda 3. septembra 2017, severokórejský vodca Kim Čong-un na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 12. novembra (TASR) - Severná Kórea stále prevádzkuje raketové základne, ktorých existenciu oficiálne nepriznáva. Uvádza sa to v správe, ktorú v pondelok zverejnilo washingtonské Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS).Podľa agentúry Reuters najnovšie zistenia CSIS podčiarkujú náročnosť úlohy amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia presvedčiť Pchjongjang, aby sa vzdal svojich programov vývoja jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu.Podľa experta washingtonského think-tanku Josepha Bermudeza na niektorých z tajných severokórejských raketových základní boli v poslednom období - napriek pokračujúcim rokovaniam s USA - zaznamenané údržbové práce či dokonca menšie vylepšenia infraštruktúry.CSIS identifikoval najmenej 13 z odhadovaných dvoch desiatok raketových základní nachádzajúcich sa v odľahlých horských oblastiach KĽDR. Hoci nejde o špecializované komplexy na odpaľovanie rakiet, v prípade potreby by podľa citovanej správy mohli slúžiť i na vypustenie balistických striel, ktoré by mohli zasiahnuť susednú Južnú Kóreu, či dokonca územie USA.Jedna z takýchto základní, nachádzajúca sa relatívne blízko pri hraniciach Južnej Kórey a jej metropoly Soul, je podľa CSIS aktívne využívaná a dobre udržiavaná.KĽDR podľa Bermudeza za veľkej pozornosti svetových médií likviduje niektoré dobre známe vojenské zariadenia. Zatajuje však existenciu ďalších základní, ktoré stále predstavujú potenciálnu vojenskú hrozbu pre USA i Južnú Kóreu.Na júnovom summite s prezidentom USA Donaldom Trumpom severokórejský vodca Kim Čong-un vyslovil vágny prísľub, že bude pracovať na "denuklearizácii" Kórejského polostrova. Dohoda zo singapurského summitu však neobsahovala podrobnosti, ako tento ambiciózny cieľ dosiahnuť. Podľa agentúry Reuters jej realizácia odvtedy veľmi nepokročila.Severná Kórea tvrdí, že skončila s testovaním nukleárnych zbraní a balistických rakiet. Ohlásila tiež uzavretie a čiastočné znefunkčnenie svojej jadrovej strelnice Pchunggje aj zariadenia Sohe na testovanie raketových motorov.Pchjongjang však americkým vyjednávačom zatiaľ neprezradil, aký je skutočný rozsah jeho programov, ani neprisľúbil, že sa vzdá svojho už existujúceho vojenského arzenálu.