Dve tigríčatá odobraté z bytu občianky SR uhynuli v zoo vo Viedni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 27. augusta (TASR) - Dve tigrie mláďatá, ktoré pred viac než dvoma týždňami odobrali 34-ročnej Slovenke, ktorá sa o ne starala vo svojom byte v rakúskom Hainburgu, uhynuli vo viedenskej Zoologickej záhrade Schönbrunn. V utorok o tom informovali predstavitelia zoo s tým, že napriek všetkým snahám sa ich zachrániť nepodarilo.uviedol zverolekár Thomas Voracek a dodal, že to však ešte neznamenalo, že by sa úplne zotavili.Ako napísal denník Kurier, políciu o tom, že istá žena si do svojho bytu priviedla dve tigrie mláďatá, upovedomilo združenie na ochranu zvierat. Keďže držba tigrov nie je v Rakúsku okrem zoologických záhrad a výskumných centier legálna, oslabené mláďatá putovali následne do starostlivosti viedenskej zoo.Slovenka sa o dve tigríčatá spolu s ich sestrou podľa rakúskych médií starala v príslušnom zariadení na Slovensku. Keďže dve z nich neboli v dobrom stave, vzala si ich domov, kde ich umiestnila do vane pod ohrievaciu lampu, aby sa o ne mohla postarať.