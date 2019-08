ZMOS: Dotácia 1,20 eura na obed je na jedlo, nie na režijné náklady

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. augusta (TASR) – Dotácia 1,20 eura na obedy pre školákov v jedálňach, ktorá začne platiť od školského roka 2019/2020, je iba na jedlo, nie sú v nej započítané režijné náklady. TASR to potvrdil hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák v súvislosti s ich zvýšením vo viacerých zariadeniach školského stravovania na Slovensku.Podľa Kaliňáka v dotácii nie sú zarátané náklady na platy, energie či investície do rozširovania kapacít a nákupu nových technológii či tanierov a príborov. Rovnako v tom nie sú zarátané ani náklady na likvidáciu kuchynského odpadu.poznamenal Kaliňák.Hovorca bratislavskej Karlovej Vsi Branislav Heldes pre TASR uviedol, že príspevok štátu zriaďovateľom školských jedálni nepokryje všetky náklady, dokonca nebude postačovať ani na suroviny.dodal. Alena Madzinová zo Školského úradu vo Veľkom Slavkove v okrese Poprad TASR potvrdila, že problémy nastávajú najmä tam, kde nie sú školské jedálne zriadené alebo nemajú dostatočnú kapacitu. Pripomenula, že niekde sa budú namiesto teplého obedu vydávať suché balíčky.Podľa riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici v Bratislave Jána Papugu sú jedálne na Slovensku dlhodobo podfinancované. Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov tvrdí, že starostlivosť štátu nespočíva iba v krokoch, ako je príspevok na stravu, ale aj v starostlivosti o zamestnancov a materiálno-technické vybavenie.povedal s tým, že očakávať, že sa nájde nová vlna kvalitných posíl do školských jedální, je naivná.Kaliňák dodal, že postupný prechod zz materských aj na základné školy umožnil prípravu školských zariadení, ale rovnako odkryl aj mnohé starosti.poznamenal Kaliňák. Ako doplnil, problematicky sa javí aj limitovaný čas na výdaj obedov na základných školách, ktorý s nárastom stravníkov spôsobí problémy najmä v malokapacitných školských jedálňach.Po obedoch zadarmo, na ktoré majú od 1. januára nárok deti v materských školách, budú od 1. septembra dostávať bezplatnú stravu aj žiaci základných škôl. Od začiatku školského roka tak každý žiak bude dostávať denne na stravu 1,2 eura.