Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Dve tragické nehody v priebehu jedného večera, dvaja ľudia prišli o život – FOTO
31.5.2026 (SITA.sk) - V priebehu sobotňajšieho večera sa na cestách Trenčianskeho kraja stali dve tragické dopravné nehody.
V priebehu sobotňajšieho večera sa na cestách Trenčianskeho kraja stali dve tragické dopravné nehody. Zomreli pri nich dvaja ľudia. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Ako spresnila, prvá nehoda sa stala v okrese Považská Bystrica, kde prišiel o život 67-ročný cyklista.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností jazdil muž na elektrobicykli po miestnej komunikácii bez ochrannej prilby, pričom pri zjazde z kopca v zákrute z doposiaľ nezistených príčin spadol z bicykla. Pri páde utrpel vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ priblížila polícia s tým, že poverený príslušník začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Druhá tragická dopravná nehoda sa stala na ceste II/507 pri obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Doposiaľ zistené informácie hovoria o tom, že 47-ročný vodič vozidla zn. Cupra jazdil v smere od Nového Mesta nad Váhom na Trenčín. V tom čase z lúky pri ceste vchádzal na cestu nákladiak smerujúci na Nové Mesto nad Váhom. Spoza nákladného vozidla náhle vstúpil do jazdnej dráhy vozidla Cupra 35-ročný chodec, ktorý prebiehal cez vozovku.
Napriek snahe vodiča osobného vozidla došlo k stretu s chodcom, ktorý utrpel smrteľné zranenia. Vodiča vozidla Cupra na mieste podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Oba výsledky boli negatívne. Aj v tomto prípade začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. U 67-ročného cyklistu aj u 35-ročného chodca nariadili pitvu, pri ktorej sa bude zisťovať prítomnosť alkoholu či iných návykových látok.
Zdroj: SITA.sk - Dve tragické nehody v priebehu jedného večera, dvaja ľudia prišli o život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
