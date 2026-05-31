 24hod.sk    Z domova

31. mája 2026

Ukrajina môže získať pridružené členstvo v EÚ bez dopadu na Balkán, tvrdí Korčok


Tagy: Členstvo v EÚ Podpredseda Progresívneho Slovenska Vstup do EÚ Západný Balkán

Ukrajina dnes robí pre obranu celej Európy toľko, že si zaslúži z morálneho aj politického hľadiska, aby sa dostala k Európe čo najbližšie. Ukrajina má právo sedieť za európskym stolom a nebude to ...



ivan korcok 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajina dnes robí pre obranu celej Európy toľko, že si zaslúži z morálneho aj politického hľadiska, aby sa dostala k Európe čo najbližšie.


Ukrajina má právo sedieť za európskym stolom a nebude to na úkor krajín západného Balkánu. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v relácii televízie JOJ 24 Politika 24. Reagoval tak na návrh pridruženého členstva v EÚ pre Ukrajinu.

Pridružené členstvo


Súčasná slovenská vláda pritom kritizuje, že krajiny západného Balkánu plnia poctivo podmienky na to, aby sa mohli stať členom EÚ, a preto nemôže byť uprednostnená Ukrajina, ktorá tieto podmienky nespĺňa.

„Odporúčal by som vláde, aby si s porozumením prečítali list nemeckého kancelára Friedricha Merza, lebo to bol jeho návrh, ktorý Fico zhodil zo stola,“ povedal Korčok a priblížil, že ide iba o pridružené členstvo. „To znamená, že budú sedieť za európskym stolom bez toho, aby hlasovali a dostávali peniaze. A to nie na úkor balkánskych krajín,“ zdôraznil Korčok.

Bližšie k EÚ


Ako dodal, Ukrajina dnes robí pre obranu celej Európy toľko, že si zaslúži z morálneho aj politického hľadiska, aby sa dostala k Európe čo najbližšie.

Nenahrádza to členstvo a nijakým spôsobom to neznižuje kritériá. Ukrajinci budú musieť splniť všetko do posledného písmena, aby sa stali členom. Predovšetkým to nijakým spôsobom neovplyvňuje to, že krajiny ako Srbsko, Albánsko či Čierna Hora majú oveľa väčší pokrok v plnení podmienok. Tu ale ide o bezpečnosť a záujem SR,“ uviedol Korčok s tým, že Ukrajina má dnes ďaleko najsilnejšiu európsku armádu.

Upozornil, že Rusi strieľajú rakety už aj na územie spojencov, ktorých Ukrajina bráni. Ukrajina má tak podľa právo na to, aby sa pre ňu našiel model, ktorý ju dostane bližšie k EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina môže získať pridružené členstvo v EÚ bez dopadu na Balkán, tvrdí Korčok © SITA Všetky práva vyhradené.

Dve tragické nehody v priebehu jedného večera, dvaja ľudia prišli o život – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kauza Šimečkovej matky nesúvisí s Michalom Šimečkom, podľa Korčoka ide o vyfabrikovaný prípad

