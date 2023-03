Dve tretiny Slovákov súhlasia s členstvom Slovenska v Európskej únii, ukázal prieskum

Najväčšou výhodou je cestovanie

Viac než polovica hrdých na Úniu

24.3.2023 (SITA.sk) - S členstvom Slovenska v Európskej únii (EÚ) súhlasí 67 percent Slovákov. Spokojných je teda takmer sedem z desiatich Slovákov.Naopak, skôr a vôbec nesúhlasí 31 percent respondentov, pričom 37 percent opýtaných Slovákov pripúšťa, že by Slovensko v budúcnosti mohlo alebo malo vystúpiť z EÚ.Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktorý realizovala agentúra Focus počas decembra 2022 na vzorke 1 007 respondentov.V prieskume sa ďalej uvádza, že za zotrvanie v EÚ je 58 percent opýtaných. 46 percent respondentov za najväčšie výhody členstva Slovenska v EÚ považuje najmä možnosti cestovania do zahraničia a 40 percent možnosti štúdia v zahraničí.27 percent Slovákov si myslí, že Slovensko členstvom v EÚ najviac stráca predovšetkým v ochrane pred prílevom utečencov a v podpore poľnohospodárstva (21 percent).Z prieskumu vyplýva tiež to, že Slováci považujú za najdôležitejšie pre ich život lepšie zdravotnícke služby, čo uviedlo 80 percent opýtaných. Bezpečnosť či zlepšovanie životnej úrovne uviedlo 77 percent.Tri štvrtiny respondentov je podľa prieskumu hrdých na to, že sú občanmi Slovenska a 57 percent Slovákov je hrdých na to, že sú občanmi EÚ.