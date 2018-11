Dvere do zákulisia otvorilo aj martinské divadlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Martin 17. novembra (TASR) – Dvere do zákulisia, skrytých zákutí a priestorov otvorilo v sobotu popoludní aj Slovenské komorné divadlo (SKD) v Martine. V rámci Noci divadiel, do ktorej sa zapojili už po deviaty raz, pripravili pre návštevníkov všestranný program.Úspech zožali komentované prehliadky priestorov divadla pre celú rodinu, premietanie dokumentárneho filmu aj záznam z diskusie s režisérom Andrejom Krobom. Súčasťou podujatia je aj večerná prvá repríza Žobráckej opery od Václava Havla.Práve pamiatke českého spisovateľa, dramatika, posledného československého a prvého českého prezidenta venovalo martinské divadlo tohtoročnú Noc divadiel. Premiéru jeho Žobráckej opery v réžii Lukáša Brutovského uviedlo SKD ako prvú premiéru aktuálnej divadelnej sezóny v piatok.uviedol pre TASR riaditeľ SKD František Výrostko.Dodal, že ako každý rok, aj tentoraz je jednou z najzaujímavejších súčastí programu Noci divadiel komentovaná prehliadka.priblížil.Program pokračoval o 19. hodine dramaturgickým úvodom k martinskej inscenácii Žobráckej opery. O 20. hodine je na programe prvá repríza tejto hry, po ktorej nasleduje diskusia s tvorcami.Noc divadiel sa koná každoročne vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci.Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát ju ako pilotný program realizovali 25. októbra 2008 v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom divadle.Možnosť prezentovať divadelný program aj inak, ako počas všedných dní, spája každý rok stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe.