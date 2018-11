Kolektívnu Bielu vranu získal Ján Kuciak a skupina novinárov

Na snímke novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 17. novembra (TASR) – Ján Kuciak in memoriam a skupina investigatívnych novinárov získali v sobotu jedinú – kolektívnu Bielu vranu v 11. ročníku tohto ocenenia. Aliancia Fair-play a Via Iuris ich udeľujú ľuďom za obhajobu verejného dobra často napriek prekážkam. Špeciálne poďakovanie Rady Bielej vrany si odniesli organizátori tohtoročných protestov z iniciatívy Za slušné Slovensko.Rada Bielej vrany okrem Jána Kuciaka ocenila Pavlu Holcovú z Centra pre investigatívnu žurnalistiku CZ, Xéniu Makarovú z týždenníka Trend, Zuzanu Petkovú, bývalú redaktorku Trendu, Moniku Tódovú z Denníka N, Mareka Vagoviča z portálu Aktuality.sk a Adama Valčeka z denníka Sme.Ocenením novinárov chcela rada vyzdvihnúť výnimočnosť situácie, ktorej čelili.uviedol výkonný riaditeľ Via Iuris Milan Šagát.Ako doplnila šéfka Aliancia Fair-play Zuzana Wienk, ide o prejav vďačnosti a úcty a zároveň aj poukázanie na nezastupiteľnú hodnotu novinárskej profesie pre spoločnosť, najmä v zlomových okamihoch.Podľa oceneného Mareka Vagoviča médiá dlho suplovali prácu polície, prokuratúry aj súdov.povedal.Rada Bielej vrany tento rok udelila po prvý raz aj špeciálne poďakovanie iniciatíve Za slušné Slovensko. Vzhľadom na vstup niektorých jeho organizátorov do politiky im nemohlo byť udelená Biela vrana, ktorá je občianskym ocenením.uviedli organizátori.Laureátov 11. ročníka vybrala Rada Bielej vrany v zložení: historik Ivan Kamenec, bývalý sudca Ústavného súdu SR a Európskeho súdneho dvora Ján Klučka, novinár Tomáš Němeček, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová a herečka Táňa Pauhofová.Súčasťou rady sú aj zástupcovia Aliancie Fair-play a Via Iuris. Sošky bielych vrán opäť vytvoril výtvarník Fero Guldan.