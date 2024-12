Dvere pre huliakovcov sú pootvorené, Michelko zhodnotil rok a očakáva zastabilizovanie koalície už vo februári

Ťažký rok

Uvoľňovanie konsolidácie

26.12.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (klub SNS ) verí, že v roku 2025 sa podarí zastabilizovať vládnu koalíciu tak, aby mala opäť 79 hlasov. Podľa neho by dohoda mohla existovať už na februárovej schôdzi parlamentu. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA. Verí, že situácia sa upokojí a súčasná vládna koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb.„Koncom roka sa oslabila vládna väčšina, čo je problém, ktorý treba naozaj riešiť. Ja verím, že možno už na februárovej schôdzi bude nejaká dohoda, aby sme znova fungovali na 79-tke. Hlasovanie o rozpočte ukázalo, že to nie je nemožné, čiže nejaké pootvorené dvere pre ľudí z Národnej koalície tu sú,“ povedal Michelko narážajúc na požiadavky Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov Národnej koalície , ktorí opustili poslanecký klub Slovenskej národnej strany.Michelko pripustil, že personálne otázky boli v rámci koalície zatiaľ viac-menej zablokované voľbou predsedu Národnej rady SR, ktorá stále nie je doriešená. „My sme už prišli s tým, že sme ochotní akceptovať kandidáta Hlasu , nie hocijakého, ale konkrétneho. Nevylučujem, že možno aj 10. februára bude dohoda,“ skonštatoval.Rok 2024 označil poslanec za ťažký. Koalícia sa podľa neho vysporiadala s niektorými vecami, ktoré sa vyskytli na začiatku volebného obdobia, ako bola napríklad permanentná obštrukcia. Ľudia, ktorí porušovali zákony, boli postavení mimo službu a množstvo práce sa podľa neho urobilo aj v oblasti cestovného ruchu. Ako ďalej vymenoval, zriadil sa Fond na podporu cestovného ruchu a nové pravidlá platia pri Fonde na podporu umenia a Audiovizuálnom fonde.Prijal sa zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a v roku 2025 by mala byť zvolená Rada STVR, ako aj nový generálny riaditeľ verejnoprávneho telerozhlasu. Prijať by sa mal aj zákon o Matici slovenskej . Michelko verí, že budúci rok sa naštartuje ekonomika a konsolidačný balíček bude môcť vláda postupne uvoľňovať.„Tento rok nás dobehla minulosť predchádzajúcich vlád, takže sme boli nútení konsolidovať. Ak to však bude len trochu možné, možno sa prehodnotia v budúcom roku niektoré dane na rok 2026, napríklad transakčná daň a niektoré veľmi nepopulárne veci budeme postupne vypúšťať,“ poznamenal.