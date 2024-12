Post Bellum a Slovenské protifašistické hnutie budú poukazovať na všetky prejavy neonacizmu, neofašizmu a extrémizmu

Odkaz Vianočnej dohody

Budú nekompromisní

25.12.2024 (SITA.sk) - Post Bellum Slovenské protifašistické hnutie (SPH) budú poukazovať na všetky prejavy neonacizmu, neofašizmu a extrémizmu. Zdôraznili to v spoločnom vyhlásení pri príležitosti 81. výročia podpísania Vianočnej dohody v roku 1943.Ako pripomenuli, pred 81 rokmi sa v predvianočnej atmosfére stretli na Gajovej ulici v Bratislave predstavitelia všetkých prúdov protifašistického odboja, aby deklarovali spoluprácu na vytvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady, ktorá mala za úlohu pripraviť ozbrojené povstanie proti klérofašizmu a nacizmu.„V dokumente sa prihlásili k predmníchovskej Československej republike, ktorá bola zárukou obnovenia demokracie a slobody, a to aj v tom zmysle, že jej obnovenie bolo garantované protihitlerovskými spojencami – Spojenými štátmi, Veľkou Britániou a Sovietskym zväzom. Tento významný dokument požadoval rovnoprávne postavenie Čechov a Slovákov v obnovenej republike,“ doplnili organizácie.Na základe odkazu Vianočnej dohody sa Post Bellum spoločne so SPH rozhodli pre spoločné vyhlásenie, ktoré budúci rok povedie k podpisu Memoranda o spolupráci a na príprave spoločných projektov pri zachovaní odkazu protifašistického odboja, Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenska od fašizmu.„Zároveň budeme poukazovať na všetky prejavy neonacizmu, neofašizmu a extrémizmu, ktoré sa čím ďalej viac a viac objavujú na politickej scéne v Európe, ako aj u nás. Budeme kritizovať všetky prejavy xenofóbie, antisemitizmu, homofóbie a ďalších tendencií nezlučiteľných s demokratickou ústavou SR,“ vyhlásili organizácie s tým, že budú nekompromisní k legitimizovaniu takýchto tendencií tak v politike, ako aj v spoločnosti.Organizácie sú zároveň otvorené spolupráci s inými združeniami, nadáciami či jednotlivcami, ktorí zdieľajú spoločné ideály boja proti všetkým formám fašizmu.