 23. decembra 2025

23. decembra 2025

Dvesto odsúdených strávi vianočné sviatky mimo väzenských ústavov


Niektorí odsúdení budú mať možnosť prežiť časť Vianočných sviatkov aj mimo väzenských ústavov. Ako pre SITA konkrétne uviedla hovorkyňa Zboru ...



img_7779 676x451 23.12.2025 (SITA.sk) - Niektorí odsúdení budú mať možnosť prežiť časť Vianočných sviatkov aj mimo väzenských ústavov. Ako pre SITA konkrétne uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková Ragasová, mimoriadne voľno na opustenie ústavu alebo vychádzka mimo ústavu bude počas vianočného obdobia udelená spolu 208 väzneným osobám v rámci jednotlivých ústavov. Najviac ich bude z Otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.




K 17. decembru 2025 sa v ústavoch ZVJS nachádzalo 8009 väznených osôb, z toho 6867 odsúdených a 1142 obvinených. Cudzincov bolo v ústavoch 305 a mladistvých celkovo 27.




Zdroj: SITA.sk - Dvesto odsúdených strávi vianočné sviatky mimo väzenských ústavov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Väzni Vianočné sviatky
