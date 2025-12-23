|
Streda 24.12.2025
Meniny má Adam a Eva
|Denník - Správy
Dvesto odsúdených strávi vianočné sviatky mimo väzenských ústavov
Niektorí odsúdení budú mať možnosť prežiť časť Vianočných sviatkov aj mimo väzenských ústavov. Ako pre SITA konkrétne uviedla hovorkyňa Zboru ...
23.12.2025 (SITA.sk) - Niektorí odsúdení budú mať možnosť prežiť časť Vianočných sviatkov aj mimo väzenských ústavov. Ako pre SITA konkrétne uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková Ragasová, mimoriadne voľno na opustenie ústavu alebo vychádzka mimo ústavu bude počas vianočného obdobia udelená spolu 208 väzneným osobám v rámci jednotlivých ústavov. Najviac ich bude z Otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.
K 17. decembru 2025 sa v ústavoch ZVJS nachádzalo 8009 väznených osôb, z toho 6867 odsúdených a 1142 obvinených. Cudzincov bolo v ústavoch 305 a mladistvých celkovo 27.
