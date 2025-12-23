Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adam a Eva
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. decembra 2025

Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov


Tagy: Alkohol za volantom Drogy Policajná akcia

Dopravno-bezpečnostná policajná akcia Roadpol odhalila u 61 vodičov prítomnosť alkoholu a u ďalších siedmich prítomnosť drog. Ako ďalej informovala hovorkyňa



Zdieľať
policia 676x478 23.12.2025 (SITA.sk) - Dopravno-bezpečnostná policajná akcia Roadpol odhalila u 61 vodičov prítomnosť alkoholu a u ďalších siedmich prítomnosť drog.


Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, v súvislosti s porušením predpisov zadržali policajti spolu 51 vodičských preukazov. Počas akcie, ktorá sa uskutočnila od 15. do 21. decembra bolo nasadených viac ako 2000 policajtov, ktorí skontrolovali takmer 23-tisíc vodičov.

Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období, s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky," zdôraznila Vilhanová.


Zdroj: SITA.sk - Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Drogy Policajná akcia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Dvesto odsúdených strávi vianočné sviatky mimo väzenských ústavov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 