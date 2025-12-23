|
Streda 24.12.2025
Meniny má Adam a Eva
|Denník - Správy
23. decembra 2025
Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov
Dopravno-bezpečnostná policajná akcia Roadpol odhalila u 61 vodičov prítomnosť alkoholu a u ďalších siedmich prítomnosť drog. Ako ďalej informovala hovorkyňa
23.12.2025 (SITA.sk) - Dopravno-bezpečnostná policajná akcia Roadpol odhalila u 61 vodičov prítomnosť alkoholu a u ďalších siedmich prítomnosť drog.
Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, v súvislosti s porušením predpisov zadržali policajti spolu 51 vodičských preukazov. Počas akcie, ktorá sa uskutočnila od 15. do 21. decembra bolo nasadených viac ako 2000 policajtov, ktorí skontrolovali takmer 23-tisíc vodičov.
„Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období, s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky," zdôraznila Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná akcia odhalila u vodičov alkohol aj drogy, policajti zadržali až 51 preukazov © SITA Všetky práva vyhradené.
