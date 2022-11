Dvoch chlapcov prenasledoval v Dúbravke neznámy muž a masturboval, pomohol im operátor linky 158

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dvoch chlapcov v bratislavskej Dúbravke prenasledoval neznámy muž, vďaka telefonátu na linku 158 sa im podarilo ukryť. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v stredu 9. novembra popoludní prijali telefonát od chlapca, ktorý spolu so svojím kamarátom potreboval pomoc. Počas cestovania v autobuse MHD ich začal sledovať starší muž.„Sledoval ich aj po ich vystúpení na zastávke MHD v Dúbravke, počas prenasledovania chlapcov sa chytal v rozkroku a začal aj masturbovať," uviedla polícia.Chlapec zavolal na linku 158 a situáciu nahlásil operátorovi.„Ten chlapca upokojoval a usmerňoval ho, aby podľa možností vyhľadal miesto, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí," konštatuje polícia s tým, že operátor chlapca naviedol do areálu čerpacej stanice, kde sa so svojím kamarátom ukryl. Operátor zároveň vyslal na miesto policajnú hliadku, ktorá sa na základe opisu chlapcov snažila muža nájsť, avšak neúspešne.